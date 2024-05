Futur « free agent », Nikola Vucevic donnera sa priorité à Chicago

À deux doigts de retrouver les Bucks en playoffs, les Bulls ont finalement vu leur fin de saison basculer dans les trois dernières minutes de leur deuxième match de playoffs perdu à Miami.

En quelques instants, la franchise de l’Illinois est passée de la perspective de disputer une nouvelle fois à la post-season au retour à l’incertitude et au questionnement pour expliquer une saison globalement décevante.

Souvent critiqué, Nikola Vucevic fait partie des interrogations du « front office » puisque le Monténégrin sera free agent non protégé cet été et aura donc le loisir d’écouter toutes les offres venant d’autres franchises. Même si, pour l’instant, dans l’esprit du joueur, Chicago tient la corde.

« Bien sûr, c’est toujours délicat de parler de ça maintenant. Mais les Bulls auront la priorité », a-t-il déclaré. « J’aimerais rester ici, mais c’est au front office de décider et de travailler avec mon agent sur la partie contractuelle. Je discuterai de la vision et des plans, ce genre de choses. C’est à peu près tout ce que je peux dire. Je serai free agent, donc je verrai ce qui se présentera. Ça fait deux ans et demi que je suis là et j’ai apprécié le temps passé ici. J’ai noué de bonnes relations avec mes coéquipiers, le staff, le front-office, les gens de la franchise et de cette ville. Il y a eu beaucoup de positif. Maintenant on va voir quels sont leurs plans et ce qu’ils vont décider ».

Les cas de Coby White et Lonzo Ball également sur la table

La franchise de l’Illinois pourrait faire en sorte de conserver son point d’ancrage au poste 5 en proposant une prolongation correspondant aux attentes du pivot. Le GM Arturas Karnisovas a par ailleurs affirmé sa volonté de ne pas de faire exploser son roster pour partir sur un nouveau projet, même si les résultats ne sont pas au rendez-vous.

« C’est ce qui a été dit tout au long de la saison. Faire exploser pour tout reconstruire, ce n’est pas quelque chose à laquelle on pense », a-t-il indiqué. « Nous avons changé d’avis au cours de la saison 2021 pour nous concentrer sur la victoire et essayer de construire un programme durable ici. Je pense que c’est ce sur quoi nous nous concentrons en ce moment. Comment nous pouvons aider ce groupe et comment nous pouvons nous améliorer par rapport à cette année ».

Malgré cette volonté de conserver son noyau dur, dans la lignée de la prolongation de contrat de Zach Lavine lors de la dernière intersaison, Arturas Karnisovas garde tout de même en tête d’étudier toutes les possibilités.

« Ma responsabilité, c’est de tout regarder. Au bout du compte, être une équipe qui finit à 50% de victoires, ce n’est pas suffisamment bon. Ce n’est pas assez pour notre franchise, nos fans. Ils méritent mieux. Donc je vais tout regarder, sur la façon d’améliorer ce groupe. Je serai ouvert à tout », a ajouté le dirigeant des Bulls.

Parmi les autres chantiers estivaux, il y aura le cas Coby White, qui arrive à la fin de son contrat rookie et que Arturas Karnisovas veut absolument prolonger, mais aussi et surtout celui de Lonzo Ball, qui vient de subir une greffe de cartilage au niveau du genou afin d’espérer revoir les parquets…

« Je suis persuadé qu’il va revenir. En ce qui concerne le calendrier, je n’en dispose pas pour l’instant, car il vient de subir son intervention », a-t-il simplement indiqué.

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHL 51 16 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.7 0.7 5.6 2012-13 ORL 77 33 51.9 0.0 68.3 3.6 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 32 50.7 0.0 76.6 3.3 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 11.0 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29 46.8 30.7 66.9 2.4 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 30 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 * All Teams 70 34 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2020-21 * ORL 44 34 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.6 2020-21 * CHI 26 33 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2021-22 CHI 73 33 47.3 31.4 76.0 2.0 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 34 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.7 2023-24 CHI 76 34 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 Total 899 31 49.5 34.1 76.8 2.5 8.0 10.5 2.8 2.4 0.9 1.7 0.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.