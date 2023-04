Le Jazz remercie son public avec une victoire face aux Nuggets

Il y a un an, Ochai Agbaji décrochait le titre NCAA avec Kansas, et même le trophée du meilleur joueur du Final Four. Un an plus tard, l’arrière profite de la venue des Nuggets pour signer son meilleur match de sa saison rookie. Très bon en début de match, il a fait apprécier ses qualités de « clutch player » pour offrir une victoire de prestige au Jazz (118-114).

Un succès mérité puisque les Nuggets ont toujours été dans la réaction. A l’image de Nikola Jokic, très timide en attaque, Denver a surtout essayé de s’économiser en prévision des playoffs, et ce sont les seconds couteaux comme Christian Braun ou Kentavious Caldwell-Pope qui ont permis d’avoir une fin de match à suspense. Mais c’est une 5e défaite en six matches, et ce n’est jamais idéal avant d’aborder le premier tour.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un entre-deux pour finir. C’est très rare mais la rencontre s’est terminée sur un entre-deux avec Zeke Nnaji et Damian Jones pour jouer ce dernier ballon à la sirène.

La faute la plus rapide de la saison. Sur l’entre-deux initial, Nikola Jokic a fait une faute lorsque l’arbitre a lancé la balle…

Nikola Jokic rate le triple-double. Ce n’est pas arrivé souvent mais Nikola Jokic a loupé un triple-double à cause des points. Il faut dire que le double MVP a shooté sous la torture. Un match à l’économie, même s’il y a eu du mieux dans le 3e quart-temps.

TOPS & FLOPS

✅ Ochai Agbaji. Il a raté quelques tirs faciles, mais son agressivité lui a permis de décrocher son record personnel. On retiendra son leadership dans le « money time ».

✅ Kris Dunn. A deux rebonds près, il manque ce triple-double que le Jazz attend depuis 15 ans ! C’est la révélation de cette fin de saison.

✅ Christian Braun. Evidemment motivé face à Ochai Agbaji, son ancien coéquipier à Kansas, il est prêt à être un « energizer » en playoffs.

⛔ Michael Porter Jr. On attend toujours davantage de lui. Même dans un match pour du beurre.

LA SUITE

Denver (52-29) : bouclage de la saison demain face aux Kings.

Utah (37-44) : déplacement chez les Lakers qui rêvent toujours de playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.