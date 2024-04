Joel Embiid n’a pas aimé les commentaires de Matisse Thybulle sur l’atmosphère des Sixers

Le coup d’envoi n’est pas donné que Matisse Thybulle tente déjà de piquer le cuir des mains de Tyrese Maxey. Le Sixers – Blazers de la nuit passée marquait le retour de l’ancien joueur de Philadelphie, envoyé à Portland en février dernier. Retrouvailles perdantes sur le parquet et mitigées en dehors, notamment avec Joel Embiid.

« Je l’ai adoré lorsqu’il était ici. Je lui ai dit que je n’étais pas très content de certains commentaires qui ont été faits dernièrement, mais c’est comme ça », livre le pivot des 76ers.

Les commentaires auxquels ce dernier fait référence ont été faits par son ancien coéquipier, en amont de la rencontre, pour le Philadelphia Inquirer. Matisse Thybulle y fait notamment part de sa frustration de n’avoir pas été davantage utilisé par Doc Rivers.

« C’est difficile quand on fait partie d’une équipe aussi talentueuse et qui a tellement besoin de gagner maintenant. Pour une raison ou pour une autre, je n’avais pas la cote, ou peu importe comment on appelle ça, dans la rotation. Je n’ai pas vraiment eu l’impression d’avoir l’occasion de me mettre en valeur », regrette l’arrière, dont le temps de jeu moyen avait chuté cette saison à 12 minutes avec les 76ers. Son pire en carrière.

Depuis son arrivée à Portland, il est titulaire à plein temps et affiche sa meilleure moyenne de points (7,5) en carrière, ainsi qu’un record niveau adresse à 3-points (41%). « Maintenant, j’ai l’impression d’avoir toutes les chances du monde. L’opportunité est là et ça va continuer. Je ne fais que recevoir des encouragements pour en profiter », affiche le coéquipier de Damian Lillard, auteur d’une petite sortie à 5 points (2/4) cette nuit.

Le jeu était davantage basé sur la peur

Pour Matisse Thybulle, dont le discours ressemble beaucoup à celui de Cam Reddish, l’évolution de sa situation serait emblématique de l’atmosphère instaurée au sein des 76ers. « Tout joueur qui évolue à partir d’un sentiment de peur aura du mal. Il y aura des frictions dans tout ce que vous essayez de faire. Mais lorsque vous jouez avec discipline et en étant réceptif à ce que le jeu vous offre, les opportunités sont beaucoup plus nombreuses. En ce qui me concerne, j’ai l’impression qu’à Philadelphie, le jeu était davantage basé sur la peur par rapport à ce que je fais ici à Portland », compare le joueur de 26 ans.

En réponse, Joel Embiid convient que « jouer à Philly n’est pas simple. Il y a beaucoup de pression. Chaque année, on attend de vous que vous gagniez. Peu importe s’ils pensent que vous avez une bonne équipe ou une équipe suffisamment bonne pour remporter le titre. C’est ce qu’on attend de vous et c’est pourquoi peu de personnes peuvent jouer et survivre ici. »

Un niveau d’exigence directement lié à la présence du pivot, autour duquel tout le projet des 76ers, du fameux « Process » jusqu’à aujourd’hui, a été construit. On peut faire le même constat avec les Blazers, qui misent depuis une décennie sur Damian Lillard pour atteindre les sommets. Mais Philadelphie a plusieurs crans d’avance sur Portland depuis quelques années maintenant.

« Certains gars ont des mentalités différentes. Pour certains, il s’agit de gagner, et pour d’autres, il s’agit simplement de jouer au basket », poursuit Joel Embiid, en visant indirectement Matisse Thybulle, avant d’ajouter : « Mais comme je l’ai dit, il a été formidable lorsqu’il était ici. Je lui souhaite bonne chance. Je crois toujours qu’il a beaucoup de potentiel et tout ce qu’il faut, avec le travail effectué en particulier sur son tir et sa défense, c’est un monstre. »

Matisse Thybulle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHL 65 20 42.3 35.7 61.0 0.7 1.0 1.7 1.2 2.2 1.5 0.8 0.7 4.7 2020-21 PHL 65 20 42.0 30.1 44.4 0.5 1.5 1.9 1.0 2.0 1.6 0.5 1.1 3.9 2021-22 PHL 66 26 50.0 31.3 79.1 0.6 1.7 2.3 1.1 2.4 1.7 0.6 1.1 5.7 2022-23 * All Teams 71 17 43.5 36.5 67.9 0.6 1.4 2.0 0.8 1.6 1.2 0.3 0.5 4.1 2022-23 * PHL 49 12 43.1 33.3 75.0 0.4 0.9 1.3 0.5 1.3 0.9 0.2 0.3 2.7 2022-23 * POR 22 28 43.8 38.8 62.5 0.9 2.6 3.5 1.4 2.2 1.7 0.7 0.8 7.4 2023-24 POR 65 23 39.7 34.6 75.9 0.5 1.6 2.1 1.4 1.4 1.7 0.6 0.8 5.5 Total 332 21 43.5 33.8 67.9 0.6 1.4 2.0 1.1 1.9 1.5 0.6 0.8 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.