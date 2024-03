Fait divers | Anthony Morrow accusé d’avoir agressé et enlevé une femme

Absent des parquets NBA depuis 2017, Anthony Morrow refait parler de lui dans la colonne des faits divers. L’AP et d’autres médias rapportent que l’ancien joueur est accusé par une femme d’agression, par strangulation notamment, de menaces et d’enlèvement à Charlotte. Selon le bureau du shérif du comté de Mecklenburg, le natif de Charlotte a été arrêté le 10 février et libéré deux jours plus tard moyennant une caution de 15 000 dollars.

Selon WSOC-TV Channel 9, une chaîne d’information locale de Charlotte, l’ancien joueur aurait étranglé la plaignante – qu’il fréquentait à l’époque – au cours d’une scène de violence domestique et aurait « serré son cou avec ses mains ». Il l’aurait également frappée « à plusieurs reprises avec ses poings ».

Autant d’allégations niées par le mis en cause. « Il a confiance en notre système judiciaire et il est persuadé que l’examen des preuves révélera qu’il n’est pas coupable », a déclaré l’avocat de l’homme de 37 ans, fondateur de sa propre association caritative à destination des jeunes de la ville.

Le père de famille avait été nommé « Mr. Basketball » de Caroline du Nord en 2004 alors qu’il évoluait au lycée Charlotte Latin High School. Il avait ensuite joué quatre ans à l’université de Georgia Tech, avant d’intégrer la Grande Ligue sans être drafté.

Une arrivée en NBA particulièrement réussie puisqu’il avait enchaîné quatre premières saisons, deux avec les Warriors puis deux autres avec les Nets, avec au moins 10 points de moyenne. Dès sa saison rookie, il est carrément le shooteur à 3-points le plus adroit de la ligue avec près de 47% de réussite (42% en carrière).

Il avait par la suite pas mal navigué entre les Hawks, les Mavs ou les Pelicans, avant de stabiliser un peu sur le banc du Thunder, et de tenter une dernière aventure avec les Bulls, à l’âge de 31 ans.

Anthony Morrow Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 GOS 67 23 47.8 46.7 87.0 1.2 1.8 3.0 1.2 1.9 0.5 0.8 0.2 10.1 2009-10 GOS 69 29 46.8 45.6 88.6 0.9 2.9 3.8 1.5 2.3 0.9 1.2 0.2 13.0 2010-11 NJN 58 32 45.0 42.3 89.7 0.6 2.3 3.0 1.2 2.3 0.3 0.9 0.1 13.2 2011-12 NJN 62 26 41.3 37.1 93.3 0.5 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 1.1 0.2 12.1 2012-13 * All Teams 41 9 44.1 37.2 90.9 0.3 0.5 0.7 0.3 1.1 0.3 0.2 0.0 4.0 2012-13 * ATL 24 13 42.3 39.5 88.9 0.4 0.7 1.1 0.4 1.4 0.5 0.2 0.0 5.2 2012-13 * DAL 17 5 50.0 20.0 100.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.6 0.1 0.2 0.0 2.3 2013-14 NOP 76 19 45.8 45.1 82.8 0.4 1.5 1.8 0.8 1.3 0.5 0.7 0.2 8.4 2014-15 OKC 74 24 46.3 43.4 88.8 0.5 2.1 2.6 0.8 1.8 0.7 0.5 0.2 10.7 2015-16 OKC 68 14 40.8 38.7 74.4 0.2 0.8 0.9 0.4 0.9 0.3 0.3 0.1 5.6 2016-17 * All Teams 49 15 38.9 30.8 91.9 0.2 0.4 0.6 0.5 0.9 0.5 0.1 0.0 5.5 2016-17 * OKC 40 16 38.6 29.4 88.5 0.3 0.5 0.7 0.5 1.0 0.6 0.2 0.1 5.8 2016-17 * CHI 9 10 41.4 42.9 100.0 0.1 0.1 0.2 0.7 0.4 0.2 0.0 0.0 4.6 Total 564 22 44.7 41.7 88.0 0.6 1.6 2.2 0.9 1.6 0.6 0.7 0.1 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.