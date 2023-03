Cette fois, les Wolves n’ont pas craqué

Les deux victoires à Los Angeles, contre les Clippers et les Lakers, font évidemment du bien aux Wolves, qui restaient sur trois revers de suite. Non seulement sur le fond donc, mais aussi sur la forme puisqu’elles ont été arrachées en dernier quart-temps.

« Ces deux derniers matches sont énormes pour nous », résume Chris Finch pour ESPN. « On a trouvé une manière de l’emporter et c’est le moment idéal pour trouver cette résistance. »

Car les Wolves font partie des spécialistes cette saison pour prendre plus de dix points d’avance et ensuite balbutier leur basket, avant de s’incliner. Un scénario qui aurait pu se reproduire contre Anthony Davis et sa bande.

En effet, Minnesota avait repoussé les Lakers à 14 points en début de dernier quart-temps. Puis, avec quelques paniers primés, les Californiens reviennent à seulement trois points…

« C’est comme une situation de déjà vu et ça s’appelle l’expérience », commente Rudy Gobert, auteur de 22 points et 14 rebonds, pour le Star Tribune. « On a appris de nos défaites. On a compris qu’il fallait qu’on soit encore plus concentré dans ces moments, que le sentiment d’urgence soit plus présent. »

C’est Mike Conley qui va soulager les siens, avec cinq points dans le « money time » et surtout ce panier primé qui va donner six points d’avance aux Wolves et tuer les Lakers.

« On a explosé mentalement lors des deux ou trois matches précédents. On s’est focalisé sur les arbitres, on n’était plus concentré sur le terrain. Résultat, une avance de dix points devenait une avance de cinq points », constate l’ancien de Memphis. « On commence à progresser dans ce domaine, celui de résister dans les moments compliqués. »

Le pivot français a aussi déclaré que les Wolves étaient « en mission désormais ». Pour cela, il faudra confirmer, ce qui reste le gros souci de la franchise cette saison. Car même s’il fallait gagner ces deux rencontres, il ne faut pas oublier que les Lakers évoluent sans LeBron James et que les Clippers sont dans le dur actuellement.

Les deux prochains matches seront de parfaits tests : à Sacramento face aux Kings, qui surfent sur cinq succès d’affilée, puis contre Philadelphie, la troisième meilleure équipe de la conférence Est.