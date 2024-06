L’état d’urgence est décrété dans le Minnesota

Un peu à la manière des Bulls, les Wolves vivent une saison frustrante et sans fin. L’équipe ne décolle pas car les défaites reviennent constamment et les maux restent les mêmes, encore et encore. Cette séquence autour du All-Star Game l’illustre parfaitement.

Rudy Gobert et sa bande ont terminé la première partie de saison sur une défaite rageante contre les Wizards. On se disait alors que pour le premier match de reprise, contre Charlotte en plus, ils allaient montrer un autre visage.

La première période a vite prouvé que ce n’était pas le cas : les Hornets ont marqué 72 points à 55 % de réussite au shoot. En seconde période, LaMelo Ball et compagnie finiront par s’imposer.

« On a mis trop longtemps à entrer dans le match. Donc, après, on est en retard et on a besoin de faire des actions parfaites », se lamente Chris Finch pour le Star Tribune. « On les a laissés prendre le rythme », explique Gobert. « On a fait trop de fautes aussi. Donc dans ces conditions, ils peuvent marquer beaucoup. »

« On a commencé ce match comme on a terminé l’autre »

Cette défaite est déjà une mauvaise nouvelle au plan comptable pour Minnesota, mais elle confirme également le manque de sérieux des Wolves face aux petites équipes. En 13 rencontres face aux cinq plus mauvais bilans de la ligue cette saison, les Wolves n’ont gagné que 5 matches… Pour une équipe ambitieuse, ça fait tache.

« C’est décevant. On est conscient de l’urgence », constate Mike Conley. « On doit décider de l’équipe qu’on veut être », assure le Français. « Avant le All-Star break, on a connu une défaite difficile à avaler et on pensait revenir avec de meilleures intentions. Mais on a commencé ce match comme on a terminé l’autre. On doit être dans l’urgence. »

Les Wolves vont désormais s’envoler pour un « road trip » périlleux contre les Warriors, les Clippers, les Lakers et les Kings. La situation de la franchise est loin d’être confortable puisqu’ils n’ont que 1.5 victoire d’avance sur le Thunder, qui est actuellement onzième de la conférence Ouest.

« On entre dans une saison de vingt matches et on n’a pas plus le temps d’attendre », annonce Chris Finch au Pioneer Press. « On a seulement sept matches à domicile à jouer, donc notre calendrier est compliqué. C’est une question d’urgence, qu’on doit avoir dès le début de match. On doit jouer avec ce sentiment. »