Encore une défaite rageante pour Minnesota

Les chiffres sont impressionnants : 15-3 pour commencer la rencontre et 20 points d’avance en premier quart-temps. Puis encore un écart de 18 unités en fin de troisième quart-temps et enfin une avance gardée pendant 46 minutes et 46 secondes.

Dès lors, comment expliquer la défaite des Wolves alors qu’ils ont, les statistiques énoncées le montrent, dominé cette partie quasiment de bout en bout ?

« J’ai l’impression que c’est toujours la même histoire », répond et se lamente Rudy Gobert pour le Star Tribune. « On a de l’avance et on perd le sens de l’urgence. On est dedans, on a vingt points d’avance, ils reviennent à huit points et on commence à perdre confiance. Et là, ça devient plus dur. »

En début de match, le Français et ses coéquipiers ont marché sur les Wizards avec leur défense et un rythme soutenu. Les transitions sont rapides, les paniers s’enchaînent et Anthony Edwards est tranchant (18 points en premier acte). Les stars de Washington sont sans idée ni réussite et Minnesota a la main sur la partie.

Puis en seconde période, à l’image de l’arrière All-Star, le déchet commence à être important. Les troupes de Chris Finch forcent des actions, les shoots ouverts diminuent et petit à petit, Bradley Beal et ses coéquipiers reviennent. Puis la défense de zone dans le dernier quart-temps enfonce Minnesota. C’est à cause d’une attaque brouillonne (6/25 au shoot en dernier acte) que les Wolves ont gâché leur avance.

« Ils ont facilement été au cercle et on n’a pas su faire les stops, on n’a pas pris les rebonds non plus », analyse le coach. « Mais c’est vraiment en attaque qu’on n’a pas été bon du tout. C’est ce qui nous coûte le match, les indécisions et les ballons perdus. »

« C’est simplement une question de concentration, d’urgence, de maturité, et ça concerne tout le monde »

Les remplaçants, comme Naz Reid et Jaylen Nowell, ont été en difficulté en début de dernier quart-temps et les titulaires n’ont pas su inverser la tendance ensuite, face aux 17 points de Bradley Beal dans les douze dernières minutes. Comme le rythme de la première période était très intense, Rudy Gobert, Anthony Edwards et le reste n’étaient-ils pas fatigués au moment de conclure ?

« On était fatigué de quoi ? On est là depuis deux jours », écarte le triple défenseur de l’année, auteur d’un gros match à 17 points et 19 rebonds, puisque les Wolves n’avaient plus joué depuis lundi soir. « Eux devaient être plus fatigués que nous car ils étaient en road trip. C’est simplement une question de concentration, d’urgence, de maturité, et ça concerne tout le monde, moi le premier. Je dois faire mieux. »

Anthony Edwards aussi, qui a multiplié les mauvais choix après son très bon premier quart-temps. Les Wizards ont certes fait un gros effort en fin de rencontre, n’ont pas lâché, mais avec du sérieux et de la maîtrise, les joueurs de Minnesota auraient terminé cette première partie de saison sur une victoire. Et pas sur une défaite frustrante.

« La question, c’est celle de savoir à quel point on veut gagner », rappelle Mike Conley qui vient d’arriver à Minneapolis. « Si on veut gagner, on ne peut faire ça. On ne peut pas commettre des erreurs comme ça. On ne peut pas lancer un ballon sur le genou d’un gars ou offrir un layup ici et là. On ne peut pas se le permettre. On doit tous penser à ça, collectivement. En arrivant ici, je dois être très attentif à cela. »