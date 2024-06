Jordan Goodwin décroche un vrai contrat aux Wizards

La franchise de Washington a officialisé la signature de Jordan Goodwin sur un contrat pluriannuel dont les détails n’ont pas été dévoilés. S’il y a de fortes chances pour que la fin de saison soit garantie et le reste en option ou partiellement garanti, c’est tout de même le signe que le travail paie pour ce meneur qui navigue entre la G-League et la NBA depuis sa sortie de Saint-Louis en 2021.

Présent aux deux dernières Summer Leagues, sa première saison avec le Capital City Go-Go avait été ponctuée d’un contrat de dix jours avec les Wizards, et la deuxième débutée en « two-way contract » se terminera donc par un contrat garanti, après avoir fourni des prestations régulières en NBA.

En 40 matchs disputés, il a montré sa polyvalence, principalement en sortie de banc (quatre titularisations), comme lorsqu’il a enchaîné deux matchs de suite à 5 interceptions et plus en décembre, une première depuis Larry Hughes en 2005.

Ce sera une alternative de plus pour Wes Unseld Jr sur les postes arrières aux côtés du trio Delon Wright – Kendrick Nunn – Monte Morris pour épauler Bradley Beal. Pour les Wizards, c’est aussi une façon de mettre en valeur le travail du Capital City Go-Go et son lien avec l’équipe première.

« Jordan a travaillé extrêmement dur pendant son séjour chez nous et ça a payé à la fois pour lui et pour notre équipe avec cette opportunité. C’est un excellent exemple de notre programme de développement ainsi que de l’importance et de l’impact de la présence des Go-Go au sein de notre organisation », a ainsi déclaré le président et GM de la franchise, Tommy Sheppard.

Jordan Goodwin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 WAS 2 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 WAS 62 18 44.8 32.2 76.8 0.9 2.4 3.3 2.7 1.5 0.9 0.9 0.4 6.6 2023-24 * All Teams 57 19 36.9 29.8 74.6 1.5 2.9 4.4 2.7 1.3 0.8 1.0 0.3 6.5 2023-24 * PHX 40 14 38.9 28.8 86.2 1.0 1.9 2.9 2.0 1.1 0.6 0.7 0.2 5.0 2023-24 * MEM 17 29 34.9 31.1 63.3 2.8 5.2 8.0 4.5 1.9 1.5 1.6 0.5 10.0 Total 121 18 40.5 30.8 75.8 1.2 2.6 3.8 2.7 1.4 0.9 0.9 0.4 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.