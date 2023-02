Giannis Antetokounmpo : 20 secondes de jeu et des examens à suivre

« C’est de l’histoire ancienne ». C’est ce qu’avait déclaré Giannis Antetokounmpo à propos de sa blessure au poignet droit, subie face aux Bulls. Finalement, cette entorse est tout de même préoccupante puisque cette nuit, l’ailier-fort des Bucks n’a joué que 20 secondes au All-Star Game.

Après l’entre-deux, et alors qu’il portait un bandage à la main, Giannis Antetokounmpo a pris la ligne de fond pour inscrire le premier panier du match. Puis, il a immédiatement fait faute. Un clin d’oeil vers son coach, et il est allé s’asseoir pour le reste de la soirée.

Forfait pour le Skills Challenge qu’il devait disputer avec ses frères, le « Greek Freak » n’a donc pris aucun risque, et ESPN révèle qu’il va prendre l’avion pour New York pour consulter un spécialiste.

« C’est une décision difficile, mais mûrie de faire une pause, de prendre soin de moi »

« C’était important pour moi, et peu importe ce que j’ai, je veux me donner » a-t-il expliqué après la rencontre. « Je voulais faire partie de tout ça. Je savais que je pourrais jouer 10 à 20 secondes de la main gauche. J’en avais parlé avec le coach. Je lui avais dit que je ne me sentais pas bien, mais pour 10 secondes, je pouvais prendre la balle et on a marqué quelques points. »

Pour la star des Bucks, c’est de toute façon inutile de prendre le moindre risque dans ce type de match.

« Je ne pense pas que ce soit malin de jouer beaucoup de minutes au All-Star Game » poursuit-il. « Au final, on veut évidemment y participer, on veut courir, s’amuser, faire quelques dunks… Mais je pense qu’il faut aussi faire preuve de maturité. C’est une décision difficile, mais mûrie de faire une pause, de prendre soin de moi, et j’espère pouvoir être disponible pour mon équipe quand elle aura besoin de moi. »