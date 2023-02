Skills Challenge 2023 | La Team Jazz l’emporte sans fanfare

Après le flop de la saison dernière, la NBA avait donné une seconde chance à son Skills Challenge nouvelle génération.

Comme la tête d’affiche de cette épreuve, Giannis Antetokounmpo, est blessée au poignet, elle a dû laisser sa place à Jrue Holiday aux côtés de ses frères Thanasis et Alex. Les « AntetokounmBros » faisaient face à la Rookie Team de Paolo Banchero, Jabari Smith Jr, et Jaden Ivey, ainsi qu’à la Team Jazz, composée de Jordan Clarkson, Collin Sexton et Walker Kessler.

Toujours est-il que le concours a de nouveau manqué d’énergie et qu’il s’est terminé en queue de poisson, avec une épreuve de tir qui aura mis en avant la maladresse chronique des trois équipes. Il serait ainsi surprenant de voir la NBA reconduire cette formule l’année prochaine, au All-Star Game d’Indianapolis.

Les « Rooks » sortent des starting blocks

Cette année, le Skills Challenge débute par un relais, avec un parcours similaire aux éditions précédentes et mettant en valeur la triple-menace du basketteur.

Les « AntetokounmBros » bouclent leur passage en 1 minute 23, avec un Jrue Holiday maladroit. Mais la Rookie Team, grâce à un Jaden Ivey en dernier relayeur supersonique, a ensuite battu le temps des Antetokounmpos de 8 secondes (1 minute 14). La Team Jazz, avec un Jordan Clarkson déboussolé pour débuter, n’est finalement pas parvenue à battre le chrono des rookies.

— Résultat : 100 points pour la Rookie Team.

Le Jazz passe les « AntetokoumBros » au buzzer

Deuxième exercice : celui des passes, avec trois cibles en mouvement qui doivent être visées par les trois joueurs, qui concourent tous en même temps et qui ne peuvent enchaîner que deux passes du même « spot ».

Victorieux de cette épreuve l’année dernière, les « AntetokounmBros » donnent le ton d’entrée, avec une stratégie toujours aussi pointue et un total de 84 points ! La Rookie Team les imite, est plus rapide, mais commet aussi plus de déchet et termine avec 78 points. Dernière équipe en lice, celle du Jazz l’emporte sur le fil avec un score de 88 points, pour le plus grand bonheur de la Vivint Arena !

— Résultat : 100 points pour la Team Jazz.

Collin Sexton offre le trophée au Jazz

Troisième et dernier exercice : celui du shoot, avec cinq « spots » répartis sur le parquet qui valent chacun un nombre de points défini (5, 4, 3, 2 et 1). Chaque équipe dispose de 60 secondes pour inscrire le plus de points possibles, d’où elle le souhaite.

Comme la saison dernière, les « AntetokounmBros » passent au travers avec seulement 8 points. Mais derrière, la Rookie Team, fanny pendant 45 secondes, finit avec 3 petits points ! La Team Jazz ne fait guère mieux, mais avec 13 points, dont 7 du seul Colin Sexton, elle remporte sa deuxième épreuve de la soirée et, par la même occasion, ce Skills Challenge 2023 !

— Résultat final : Team Jazz 200 points / Rookie Team 100 points / « AntetokounmBros » 0 point.