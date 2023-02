Un record de franchise et une entorse pour Giannis Antetokounmpo

C’est la tuile de la soirée pour les Bucks qui ont enregistré cette nuit, face aux Bulls, une 12e victoire de suite : Giannis Antetokounmpo est sorti sur blessure dans le deuxième quart-temps. Une chute mal contrôlée après avoir tenté de contrer Coby White. Le double MVP s’écrase sur le socle du panier, et il se tord le poignet droit.

« Les premiers retours sont encourageants » assure Mike Budenholzer. « Les radios sont nickel, et c’est une entorse. Nous allons juste voir comment il se sent demain, voir comment il se sent dans les prochains jours et continuer à l’évaluer. »

À 48 heures du All-Star Game, la participation de Giannis Antetokounmpo, de surcroît capitaine, est donc compromise. « Je n’en ai aucune idée » lâche le coach de Milwaukee à propos de sa participation. Pour Jrue Holiday, qui l’accompagne au All-Star Game, ça devrait tenir. « Je pense que ça va aller. On l’a déjà vu se blesser plus gravement et il avait enchaîné 40, 40, 40, 50 et 50 en finale NBA. »

Une blessure qui vient gâcher un record de franchise puisque Giannis Antetokounmpo est devenu cette nuit le meilleur passeur de l’histoire de la franchise. Avec 3 274 passes en carrière, il dépasse Paul Pressey, qui avait porté le maillot des Bucks de 1982 à 1990. En carrière, le « Greek Freak » tourne à 4.7 passes par match, et il possède désormais quasiment tous les records de sa franchise : points, passes, contres, triple-doubles, minutes…

En fait, il ne lui manque que les matches joués, les rebonds et les interceptions. Pour le nombre de rencontres disputées, ce sera effectif dans neuf matches. A condition que sa blessure le lui permette…