Allen Iverson en paix avec lui-même

Allen Iverson est à Salt Lake City ce week-end, et il a dû apprécier de voir Mac McClung, un joueur en « two-way contract » aux Sixers, faire le show samedi soir. « The Answer » est bien dans sa peau et dans sa tête, et son sourire fait plaisir. Le MVP 2001 confirme qu’il est « juste heureux de pouvoir se montrer ou se mettre en retrait quand il le souhaite ». Il est simplement heureux de pouvoir se promener avec ses filles sans être entouré de protection particulière. La vie simple d’une personne de 47 ans.

« C’était l’une des grandes raisons de ma retraite. J’étais fatigué. J’étais fatigué de tout ça, et j’étais prêt. Les gens disent que c’est difficile de s’éloigner de tout ça » répond Allen Iverson. « Heureusement pour moi, j’en étais à un point où je sentais que Dieu veillait vraiment sur moi, comme il l’a toujours fait tout au long de ma vie, et il m’a préparé à pouvoir partir. (…) J’adore être Allen Iverson […] parce que j’aime la façon dont les gens me soutiennent, j’aime la façon dont les gens me traitent, et j’aime la façon dont les gens me laissent être moi-même. »

En proie à des problèmes de discipline, mais aussi d’alcool et d’argent pendant sa carrière, aurait-il apprécié de recevoir l’aide de spécialistes de la santé mentale, comme c’est aujourd’hui le cas pour certains joueurs ?

« Aujourd’hui, les gars peuvent faire ce qu’ils veulent. Et je pense que j’y suis pour quelque chose »

« Je m’attarde simplement sur les aspects positifs de ma vie et je sais que j’ai de la chance d’avoir 47 ans et d’être encore là et de continuer à vivre. D’avoir des enfants et d’avoir une famille qui m’aime encore et que j’aime. Je ne m’attarde pas sur ce qui est négatif. Je pense simplement au fait que j’ai de la chance, et j’ai hâte de pouvoir me lever chaque matin. C’est la chose la plus cool pour moi, de savoir que je suis privilégié et qu’il y a des gens autour de moi qui m’aiment. Je connais beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais je ne suis pas assez qualifié, ni assez instruit pour en parler. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Donc, je reste à l’écart et je laisse les gens qui sont experts dans ce domaine s’en occuper. »

Ce qui a aussi changé par rapport à son époque, c’est le retour à un « dress code » moins strict. La NBA a assoupli son règlement, et ça l’amuse de voir que le costume a quasiment disparu.

« On se moquait de moi. Mais vous voyez, mon look était juste différent. C’était quelque chose qui n’avait jamais été vu auparavant et je pense que les gens ne l’ont pas regardé comme il fallait. Au lieu de voir ça comme le fait d’être soi-même, d’être bien dans sa peau et de s’habiller comme je le voulais. Tout le monde était tellement habitué à ce que les gars viennent en costume et tout le reste. Moi, je n’ai jamais porté de costume sur un terrain de basket, ni dans la cour de récréation. À mon époque, les costumes c’était pour aller aux funérailles ou à l’église. Et aussi jeune que j’étais à l’époque, 21 ans, après le match, j’allais probablement en boîte ou ailleurs. Alors pourquoi aurais-je mis un costume ? Donc c’était juste une idée fausse. J’étais juste mal compris. Aujourd’hui, les gars peuvent faire ce qu’ils veulent. Et je pense que j’y suis pour quelque chose. »

Allen Iverson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1996-97 PHL 76 40 41.6 34.1 70.2 1.5 2.6 4.1 7.5 3.1 2.1 4.4 0.3 23.5 1997-98 PHL 80 39 46.1 29.8 72.9 1.1 2.6 3.7 6.2 2.5 2.2 3.1 0.3 22.0 1998-99 PHL 48 42 41.2 29.1 75.1 1.4 3.5 4.9 4.7 2.0 2.3 3.5 0.2 26.8 1999-00 PHL 70 41 42.1 34.1 71.3 1.0 2.8 3.8 4.7 2.3 2.1 3.3 0.1 28.4 2000-01 ★ PHL 71 42 42.0 32.0 81.4 0.7 3.1 3.9 4.6 2.1 2.5 3.3 0.3 31.1 2001-02 PHL 60 44 39.8 29.1 81.2 0.7 3.8 4.5 5.5 1.7 2.8 4.0 0.2 31.4 2002-03 PHL 82 43 41.4 27.7 77.4 0.8 3.4 4.2 5.5 1.8 2.7 3.5 0.2 27.6 2003-04 PHL 48 43 38.7 28.6 74.5 0.7 3.0 3.7 6.8 1.8 2.4 4.4 0.1 26.4 2004-05 PHL 75 42 42.4 30.8 83.5 0.7 3.3 4.0 8.0 1.9 2.4 4.6 0.1 30.7 2005-06 PHL 72 43 44.7 32.3 81.4 0.6 2.6 3.2 7.4 1.7 1.9 3.4 0.1 33.0 2006-07 * All Teams 65 43 44.2 31.5 79.5 0.4 2.6 3.0 7.2 1.5 1.9 4.1 0.2 26.3 2006-07 * DEN 50 42 45.4 34.7 75.9 0.3 2.7 3.0 7.2 1.5 1.8 4.0 0.2 24.8 2006-07 * PHL 15 43 41.3 22.6 88.5 0.5 2.3 2.7 7.3 1.4 2.2 4.4 0.1 31.2 2007-08 DEN 82 42 45.8 34.5 80.9 0.6 2.4 3.0 7.2 1.3 2.0 3.0 0.2 26.4 2008-09 * All Teams 57 37 41.7 28.3 78.1 0.5 2.5 3.0 5.0 1.5 1.5 2.6 0.1 17.5 2008-09 * DET 54 37 41.6 28.6 78.6 0.5 2.6 3.1 4.9 1.5 1.6 2.5 0.1 17.4 2008-09 * DEN 3 41 45.0 25.0 72.0 1.0 1.7 2.7 6.7 1.0 1.0 3.3 0.3 18.7 2009-10 * All Teams 28 31 43.0 36.0 79.4 0.6 2.3 2.8 4.0 1.7 0.7 2.3 0.1 13.8 2009-10 * PHL 25 32 41.7 33.3 82.4 0.6 2.4 3.0 4.1 1.7 0.7 2.3 0.1 13.9 2009-10 * MEM 3 22 57.7 100.0 50.0 0.3 1.0 1.3 3.7 1.7 0.3 2.3 0.0 12.3 Total 914 41 42.5 31.3 78.0 0.8 2.9 3.7 6.2 1.9 2.2 3.6 0.2 26.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.