Nouveau roi du dunk, Mac McClung garde les pieds sur terre

« C’est fou qu’il soit là. Il joue en G-League. C’est un athlète exceptionnel, mais qu’est-ce qu’on est en train de faire ? » Mac McClung a maintenant une réponse à donner à Kevin Durant : redonner vie au concours de dunks !

Cette nuit, le joueur de G League a fait taire tous les sceptiques qui s’interrogeaient sur sa présence à un événement qu’ils estimaient réservé aux joueurs de la grande ligue. Un facteur motivant pour le héros de la soirée ? « Pour être franc, pas vraiment. Dans ma situation, je ne m’inquiète pas vraiment de ce que les autres pensent, en bien ou en mal », relativise le meneur d’1m88, qui n’a pas seulement remporté ce concours : il l’a survolé.

Plus tôt dans la semaine, il avait prévenu qu’il réaliserait « au moins deux dunks » jamais vus en concours. Le premier, où il a sauté au-dessus de deux de ses proches – dont son meilleur ami du lycée, complice dans de nombreuses vidéos YouTube – avant de taper la balle contre le panneau et de dunker en arrière, était l’un d’eux. « Le fait de réussir ce premier dunk m’a enlevé beaucoup de pression. J’ai entendu la foule m’encourager, ça m’a donné beaucoup de confiance », décrit le joueur de 24 ans.

Mac McClung, qui a grandi devant les exploits de Vince Carter et a également été inspiré par le dernier concours marquant entre Zach LaVine et Aaron Gordon, dit qu’il avait huit dunks en stock au total. Il en a donc laissés quatre de côté, « gardés dans la réserve », formule le vainqueur qui a déjà annoncé son intention de revenir l’an prochain.

Son envolée finale, le 540° ? Il ne l’avait pas testé une seule fois la veille mais prévoyait de le sortir sur la fin, à condition d’avoir réussi toutes ses précédentes tentatives et d’avoir ainsi emmagasiné un maximum de confiance.

Appreciate you goat. The dream is the journey 🙏 https://t.co/HRSVzXn9HU — mac mcclung (@McclungMac) February 19, 2023

Un « two-way contract » avec les Sixers

Le natif de Gate City – une petite municipalité d’à peine 2 000 âmes en Virginie – a fait le plein de confiance en brillant sur la plus grande des scènes. Simple quart d’heure de célébrité warholien ? « Je garde le cap. Mon objectif est d’avoir un impact en NBA, et je vais continuer à travailler jusqu’à ce que cela arrive », assure ce joueur qui a le sentiment d’avoir toujours été sous-estimé, même plus jeune.

Pour l’heure, le joueur non-drafté à la sortie de son cursus universitaire (Georgetown et Texas Tech) n’a fait que deux apparitions dans la grande ligue l’an passé, une avec les Bulls, l’autre avec les Lakers. Il est beaucoup plus connu en G League où il tourne à près de 19 points (58% aux tirs dont 50% de loin) et 5 passes avec Blue Coats Delaware, équipe est affiliée aux 76ers. C’est d’ailleurs tout sauf une coïncidence si ces derniers lui ont offert un « two-way contract », plus tôt dans la semaine.

En attendant d’avoir pleinement sa chance à l’étage supérieur, il se dit déjà « très reconnaissant pour cette opportunité. Beaucoup de gars en G League méritent sans doute cette lumière que je viens de recevoir. Je suis très reconnaissant et j’espère les avoir bien représentés. J’apprécie vraiment que la NBA nous donne cette opportunité. »

Emporté dans une tempête médiatique jamais connue encore, Mac McClung dit n’avoir pas encore regardé son téléphone ou les réseaux sociaux, au moment où il est interrogé par la presse. Lorsqu’on lui demande ce qu’il compte faire de l’argent remporté avec ce trophée (100 000 dollars, à comparer avec les 160 000 dollars attendus pour son contrat avec les 76ers), il répond : « Je vais probablement l’investir et ne pas m’emballer ! »