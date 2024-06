Décollage toujours en attente pour Jalen Green

Après deux premiers mois certes faibles mais pas inintéressants non plus, les Rockets coulent profondément depuis mi-décembre. Ils restent sur un bilan de 4 victoires pour 27 défaites depuis le 15 décembre ! Stephen Silas peut bien multiplier les coups de gueule, sa formation est trop jeune et immature pour réagir.

Le symbole de cette faible équipe, c’est Jalen Green. Il est la star, le meilleur marqueur de l’équipe et on attend beaucoup de lui, vu son talent. Dès qu’il s’agit de marquer des points, Jalen Green est bon, voire très bon à certains moments. Pour le reste, en revanche, c’est plus compliqué.

« C’est à moi de franchir un palier », reconnaît le joueur de Houston à The Athletic. « Mais, dans le même temps, je dois rester avec mon coach et mes coéquipiers. Je ne peux pas tout faire tout seul. Je dois suivre un plan pour passer ce cap. C’est à moi de le faire, mais je dois le faire avec mes gars aussi. »

L’exemple à suivre pourrait être celui de son ami Anthony Edwards. Pour sa seconde saison dans la ligue, Jalen Green tourne à 21.8 points de moyenne. L’arrière de Minnesota, lors de sa deuxième année en 2021/2022, tournait à 21.3 points par match, en prenant le même nombre de shoots (17).

« Lui et moi, on se ressemble de ce côté-là : on prend des tirs compliqués car on sait qu’on peut les mettre »

Une différence néanmoins entre les deux jeunes talents : le All-Star des Wolves a progressé au shoot entre ses deux premières saisons, au contraire de Jalen Green, qui lui régresse.

« Il doit se simplifier la vie », lui conseille Anthony Edwards. « C’est ce que je lui dis. Il doit prendre des shoots faciles. Parfois, il faut prendre le catch-and-shoot plutôt que de poser un dribble et de shooter un step back, ce que je faisais pendant ma deuxième saison. Mais il progresse et apprend encore. Lui et moi, on se ressemble de ce côté-là : on prend des tirs compliqués car on sait qu’on peut les mettre. Quand il va se rendre le jeu plus facile, il sera très, très bon. »

Ce défaut, c’est-à-dire cette absence de justesse, existe encore chez le nouveau All-Star, son dernier match contre Washington le démontre, mais Anthony Edwards épure petit à petit son jeu et gagne en efficacité. C’est à Jalen Green de le faire désormais.

« Il est un peu plus sûr de lui cette saison », décrit Donovan Mitchell. « J’adore son jeu. Le plus important, selon moi, c’est qu’il ne doit pas être unidimensionnel. Il doit trouver d’autres moyens de marquer des points, et être plus actif des deux côtés du terrain. Comme il perd beaucoup depuis son arrivée dans la ligue, il ne doit pas prendre de mauvaises habitudes. Cette saison, il semble être plus prolifique, maintenant, il s’agit de mettre des points importants, d’avoir de l’impact. »

L’arrière de Houston gagnerait à jouer davantage loin du ballon ou en catch-and-shoot, et ainsi à limiter ses séquences de dribbles. Surtout qu’avec Kevin Porter Jr, certes blessé en ce moment, il n’a pas besoin de porter autant la balle, et avec un Alperen Sengun à ses côtés, très bon passeur, il peut se créer de bonnes situations près du cercle, avec ses déplacements.

« Je dois trouver les solutions », assure-t-il. « J’apprends encore. Je dois avoir un impact sur le match autrement qu’avec le ballon dans les mains. Je suis encore en apprentissage en ce qui concerne le fait de couper vers le panier, d’ouvrir des espaces pour mes coéquipiers. Ça fait partie du processus. »

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 32 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.6 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 Total 225 33 42.1 33.7 79.4 0.5 3.6 4.2 3.3 1.6 0.8 2.3 0.3 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.