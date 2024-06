LeBron James valide les récents ajustements des Lakers

Il se passe généralement de bonnes choses lorsque les Lakers dépassent les 30 passes décisives cette saison. Bilan : huit victoires et deux défaites. Face aux Pelicans, les Californiens ont généré 32 passes décisives. Dont « 22 pour notre cinq de départ », précise LeBron James après avoir jeté un œil à la feuille de stats.

Le « King » y voit logiquement un signe de bonne santé collective alors que le cinq en question – le 30e utilisé cette saison ! – a été largement remodelé ces derniers jours. Les Lakers ont échangé deux titulaires, Patrick Beverley et Thomas Bryant, leur 6e homme, Russell Westbrook, et quelques « role players » du banc, Juan Toscano-Anderson et Damian Jones. Autant de joueurs que LeBron James, avant d’évoquer les arrivées, veut « salue[r] ».

« Russ, Pat, JTA, hum… DJ aussi et Thomas. Ces cinq gars. On a tous commencé la saison ensemble et on a essayé de travailler pour faire bouger les choses et montrer notre meilleure version sur le terrain. Je salue donc ces gars et leur engagement. Maintenant, j’apprécie les gars qui viennent d’arriver. Il va nous falloir un peu de temps pour apprendre à nous connaître, mais je sais qu’ils jouent à un haut niveau. »

D’Angelo Russell, auteur de 21 points et 7 passes cette nuit ? « Il peut étirer le jeu. Il est très rusé, très surprenant avec sa rapidité, sa façon de jouer. » Malik Beasley, seulement 8 points (3/9 aux tirs) ? « Malik est clairement un ‘laser’ (de loin) que nous n’avons jamais eu cette saison. À chaque fois qu’il est sur le terrain, peu importe qu’il marque ou non, vous devez le respecter en raison de sa capacité à shooter. Avec une mentalité à la JR Smith, il peut en rater dix d’affilée et en rentrer dix de suite juste après. »

Ne pas « se détacher à 100% » durant la coupure

LeBron James voit en « Vando », Jared Vanderbilt, le troisième néo-titulaire de l’équipe (6 points et 4 rebonds), un « couteau-suisse. Il peut faire un peu de tout. On a vu ce soir sa capacité à défendre, prendre des rebonds. » Quant à Mo Bamba, encore plus à la peine avec son tir (2/7, dont 0/5 de loin, et 6 fautes), LeBron James apprécie ses qualités de contreur et la menace qu’il représente avec son tir extérieur.

Dans l’ensemble, le « King » fait un bilan positif : « C’est la première fois que nous sommes tous sur le parquet ensemble, donc on voulait voir à quoi ça ressemble, et les 40 premières minutes ont semblé plutôt bonnes. On va continuer à construire à partir de ce soir. Je crois que nos qualités s’adaptent les unes aux autres. »

Les Lakers ont peut-être une équipe plus équilibrée aujourd’hui mais ils manquent de temps. Encore 13e à l’Ouest (27 victoires – 32 défaites), les Californiens n’ont plus que 23 matchs devant eux pour viser une place dans le Top 6, ou au moins dans le Top 10 pour jouer « play-in ».

« On a encore beaucoup de travail. Chaque match va être difficile, surtout sur la fin, sachant le type d’effort qu’on doit fournir. Je veux que les gars profitent de la coupure (du All-Star Game) mais qu’ils ne se détachent pas à 100% parce qu’on veut revenir et essayer de faire avancer les choses. Je me sens vraiment bien avec ce qu’on met en place, mais il faudra beaucoup d’engagement de notre part dans la dernière ligne droite ».