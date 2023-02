LeBron James de retour, les Lakers renouent avec la victoire

Face à des Pelicans eux aussi embarqués dans la course aux playoffs, les Lakers savaient qu’ils n’avaient pas le droit à l’erreur à domicile, pour leur dernière sortie avant le All-Star Weekend. Probablement pour cette raison que LeBron James (21 points, 6 rebonds, 6 passes), absent depuis trois matchs car gêné au pied, était en tenue.

Si le « King » a fait le job, ce sont surtout Anthony Davis (28 points, 10 rebonds, 5 passes) et D’Angelo Russell (21 points, 7 passes) qui ont guidé Los Angeles vers la victoire (120-102), devant Brandon Ingram (25 points), CJ McCollum (22 points, 9 passes, 6 rebonds) et consorts.

Un succès logique et rassurant pour les « Purple & Gold » (leur plus large depuis fin décembre), en tête toute la partie, séduisants sur le plan collectif (32 passes décisives pour 44 paniers) et visiblement heureux…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Enfin la bonne formule pour Los Angeles ? On se demandait quand Darvin Ham allait arrêter de démarrer petit, avec un duo D’Angelo Russell — Dennis Schröder sur les lignes arrières, et si cela avait un lien avec l’absence de LeBron James. Élément de réponse cette nuit, car le coach californien a utilisé son 30e cinq de départ différent en positionnant Schröder sur le banc, avec Russell titulaire aux côtés des deux autres ex-Jazzmen, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt, en plus de LeBron et Anthony Davis. Un cocktail gagnant pour les Lakers, au point collectivement et qui ont montré de bien belles choses de chaque côté du parquet.

— D’Angelo Russell soigne son retour à LA. Près de six ans après son dernier match à Los Angeles avec un maillot pourpre et or sur le dos, « D-Lo » n’a pas manqué ses retrouvailles avec son premier public. Très propre au scoring et à la passe, il a laissé le jeu venir à lui et puni naturellement la défense des Pelicans, alors que son entente avec LeBron James et Anthony Davis paraît évidente. Déterminant dans le troisième quart-temps, avec son coup de chaud offensif, il a aussi galvanisé à plusieurs reprises la Crypto.com Arena.

— Le retour de LeBron James. La dernière fois que le « King » foulait un parquet, c’était lors de cette historique soirée du 7 février où il battait le record au scoring de Kareem Abdul-Jabbar. Huit jours et trois matchs plus tard, il retrouvait la compétition et, même s’il n’a pas été le plus en vue dans le camp californien, il a fait le travail et apporté son écot dans cette belle victoire d’équipe. En particulier dans les deux derniers quarts-temps, qui ont vu Los Angeles placer un coup d’accélérateur et prendre définitivement l’ascendant sur New Orleans. Reste à savoir si le quadruple MVP pourra enchaîner après la pause All-Star.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Davis. Plutôt discret —pour ne pas dire dans le dur— ces derniers temps, « AD » est redevenu le « AD » agressif qu’il se doit d’être pour cette équipe des Lakers. Presque parfait au shoot (13/17), il a dominé à mi-distance et dans la peinture face à ses vis-à-vis, logiquement incapables de le ralentir quand il se décide à activer le mode All-Star. Également précieux défensivement, l’intérieur de LA a donc livré un match plein contre son ancienne franchise. Seule ombre au tableau : ce 2/5 aux lancers-francs, symbolique de la maladresse dans l’exercice des hommes de Darvin Ham (22/36, soit un faible 61% de réussite).

✅ Brandon Ingram & CJ McCollum. Toujours sans Zion Williamson, les deux leaders d’attaque des Pelicans ont fait ce qu’ils ont pu pour garder leur équipe dans le match et lui permettre d’espérer un minimum dans le troisième quart-temps. Sauf qu’ils n’ont pas vraiment pu compter sur le soutien de leurs coéquipiers, alors que le collectif des Lakers était quant à lui plus dense et efficace. Mais Brandon Ingram, décidément au rendez-vous quand il s’agit de mettre à mal Los Angeles, et CJ McCollum, présent dans à peu près tous les secteurs de jeu, n’ont pas à rougir de leur prestation individuelle.

⛔ Josh Richardson. Appelé à être le nouveau leader du banc des Pelicans, « J-Rich » s’est troué en attaque, avec 8 points en 19 minutes, mais à 2/7 au shoot. Pire : il a regagné les vestiaires bien avant ses coéquipiers, car il s’est fait expulser pour deux fautes techniques dans le quatrième quart-temps, en raison de contestations intempestives auprès des arbitres à la suite —d’après lui— d’un coup de sifflet oublié sur un contre de LeBron James. Match à oublier, donc, pour celui qui disputait sa deuxième rencontre avec New Orleans.

⛔ Mo Bamba. Comme Josh Richardson, le pivot a été échangé le jour de la « trade deadline » et, comme Josh Richardson, le pivot a vécu une soirée délicate. Utilisé comme principale rotation d’Anthony Davis pour sa première sortie sous le maillot des Lakers, il a souffert en attaque (4 points, mais à 2/7 au shoot, dont 0/5 à 3-points), en plus de se faire constamment rattraper par les coups de sifflet des arbitres en défense (6 fautes en 16 minutes). À noter, cependant, les 3 contres de Mo Bamba, qui démontrent là toute l’importance qu’il peut avoir pour cette équipe de Los Angeles de ce côté du parquet.

LA SUITE

Los Angeles (27-32) : All-Star Weekend puis réception de Golden State, le jeudi 23 (04h00).

New Orleans (30-29) : All-Star Weekend puis déplacement à Toronto, le jeudi 23 (01h30).