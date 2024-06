Jaren Jackson Jr. et les Grizzlies résistent au retour de Kelly Olynyk et du Jazz

Après avoir connu de sérieuses turbulences entre fin janvier et début février (huit défaites en neuf matchs), les Grizzlies partent en vacances sur une meilleure note. Ils effacent leur dernière défaite sur le parquet des Celtics par un succès en demi-teinte face au Jazz. Car malgré une domination pendant la majeure partie de la rencontre, ils ont dû s’employer pour remporter ce troisième succès en quatre matchs.

Privé de Lauri Markkanen (genou), le Jazz, en allant au bout de son effort pour revenir, avait l’occasion d’équilibrer son bilan avant de partir en « All-Star break ». Opération manquée pour les joueurs de Salt Lake City dont le bilan n’a plus connu le positif depuis la fin décembre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La poussée du Jazz. Les quelques minutes entre la fin du premier et le début du second quart-temps ont été terribles pour le Jazz. Menés de cinq points (26-21), les hommes de Will Hardy n’ont pas su réagir face à l’adresse extérieure d’en face. Au point de se retrouver menés de… 24 unités (48-24) trois minutes plus tard. Memphis rentrait au vestiaire avec une avance confortable (63-47), mais les remplaçants ont beaucoup mieux fini le troisième quart-temps (88-80). Sous l’impulsion du tandem Kelly Olynyk – Talen Horton-Tucker, le Jazz revenait même à une possession (94-91). Apathiques en attaque, les locaux s’en sont remis aux lancers-francs de Jaren Jackson Jr. et à quelques exploits de Ja Morant pour refaire l’écart au score (111-100). Le Jazz a encore trouvé le moyen de revenir en collant un 10-0 ! Mais des imprécisions finales l’ont empêché d’aller au bout.

– Trop de gaspillage. Il restait une quinzaine de secondes à jouer quand Talen Horton-Tucker a voulu trouver Jordan Clarkson dans le corner. Mené de trois points, le Jazz est parti en transition sans prendre de temps-mort mais « THT » a mal assuré sa passe sur une possession où ses coéquipiers et lui étaient clairement hors de contrôle. Il s’agissait du 23e ballon perdu pour Utah. Beaucoup trop. Les visiteurs en avaient déjà perdu 15 en première période, qui avaient généré 26 points pour les Grizzlies. Ces derniers, qui ont souffert niveau adresse, n’ont rendu que quatre ballons au Jazz. La différence est colossale.

– Memphis souffle. Jaren Jackson Jr. le reconnaît volontiers, la performance des Grizzlies n’était « pas géniale ». Une statistique résume bien ce constat : les 40% de réussite aux tirs. S’imposer malgré un tel niveau de maladresse est un petit exploit pour eux. Jusqu’ici cette saison, lorsqu’ils shootaient sous les 45%, les Grizzlies ne s’étaient imposés qu’à quatre reprises… en 18 rencontres. « En menant de 24 points, on ne voulait clairement pas partir en ‘All-Star break’ après avoir gâché une telle avance, mais on a survécu », peut ainsi souffler Taylor Jenkins.

– La blessure de Collin Sexton. Quatre petites minutes de jeu et puis s’en va. Souffrant d’une blessure à l’ischio-jambier, le meneur de jeu titulaire a dû quitter ses partenaires et n’est pas revenu en jeu.

TOPS/FLOPS

✅ Jaren Jackson Jr. Un peu de maladresse près du cercle ou à 3-points mais l’intérieur a signé une performance de choix dans l’ensemble. À la peine avec son tir dans le dernier quart-temps, comme toute son équipe, il a eu l’intelligence d’attaquer Damian Jones notamment pour gratter des lancers-francs. On retient surtout sa grosse activité en défense (5 interceptions et 4 contres !), tout comme celle de Brandon Clarke, pour faire oublier l’absence de Steven Adams.

✅ Kelly Olynyk. Lauri Markkanen absent, le Canadien a pris ses responsabilités en attaque. Il a participé au retour du Jazz dans le quatrième quart-temps ainsi qu’à la domination de son équipe au rebond (61-46). Seul bémol à sa meilleure sortie de la saison, et son troisième double-double : ses six pertes de balle.

✅ ⛔ Ja Morant. Match très compliqué en adresse pour le leader des Grizzlies qui a beaucoup raté près du cercle et derrière la ligne à 3-points. Juan Toscano-Anderson l’a d’ailleurs invité à shooter de loin dans le dernier quart-temps. Il a tout de même réussi à en convertir un à six minutes de la fin, et a surtout signé un « floater » important à une minute de la fin. Il a par ailleurs frôlé le triple-double.

LA SUITE

Grizzlies (35-22) : déplacement à Philadelphie, jeudi 23 février.

Jazz (29-31) : réception du Thunder, jeudi 23 février.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.