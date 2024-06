Portés par James Harden, les Sixers mettent fin à la série des Cavs

Le début de match est à l’avantage de Philadelphie, avec un James Harden qui s’occupe de tout. « The Beard », auteur de 8 points et 4 passes décisives en cinq minutes, permet aux Sixers de prendre 11 points d’avance (21-10). Cleveland est perdu, et gâche possession après possession.

En face, James Harden continue sa performance de maestro en distribuant des caviars à tous ses coéquipiers. Les Sixers s’envolent, et prennent 21 points d’avance (31-10). Les Cavaliers arrivent tout de même à limiter la casse, en revenant sous la barre des 20 points. Philadelphie mène 38-24 à la fin du premier quart-temps.

Cleveland tente de revenir mais Philadelphie garde le pied sur l’accélérateur, et l’écart repasse au-dessus des 20 points (56-35). Les hommes de JB Bickerstaff n’y sont pas du tout et réalisent une première mi-temps catastrophique, tout simplement. Les Cavaliers tirent ainsi à 35.9% dont 23.5% à 3-points. Les Sixers comptent 25 points d’avance à la pause (63-38).

Au retour des vestiaires, le match reprend sur un faux rythme avec un écart qui se stabilise entre 20 et 30 points. Philadelphie gère son avantage (77-55). Au moment où l’on s’y attendait le moins, Cleveland réalise toutefois un run, un 13-0 pour revenir à quatorze points (77-63). Philadelphie mène 87-70 à la fin du troisième quart-temps.

Donovan Mitchell prend les choses en mains en début de quatrième quart-temps, et ramène les siens à douze points (93-81). Les Sixers, qui maitrisaient pourtant cette rencontre, commencent à déjouer.

Les Cavaliers en profitent pour revenir à dix points (98-88). Evan Mobley conclut un panier avec la faute pour ramener Cleveland à sept points (108-101). Sur un panier à 3-points totalement improbable avec la planche, Donovan Mitchell réduit l’écart à six points à moins de deux minutes du terme (112-106). Le match se conclut toutefois au jeu des lancers-francs, et Philadelphie s’impose 118-112.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le premier quart-temps de James Harden. Auteur de 8 points et 8 passes décisives en dix minutes, il a montré toute l’étendue de sa palette offensive, non seulement en donnant le ton d’entrée mais également en contrôlant le rythme de ce début de match. En plus d’avoir été efficace au tir (3/4 dont 2/2 à 3-points), il a passé la majorité du temps à distribuer des bonbons à ses coéquipiers. Sa vision du jeu et son sens de la passe lui ont permis de trouver ses camarades dans des positions idéales. Une prestation individuelle qui a permis à son équipe de prendre une avance confortable de 21 points dès le premier quart-temps.

– Fin de série pour les Cavaliers. Après une série de sept victoires consécutives, Cleveland s’est incliné sur le parquet de Philadelphie. Passés complètement à côté de leur première mi-temps avec seulement 38 points marqués, les Cavaliers se sont réveillés trop tard.

– Les débuts de Danny Green. Coupé par les Rockets, le triple champion NBA a effectué son retour à Cleveland. Il est entré au milieu du 2e quart-temps en étant acclamé par son ancien public du Wells Fargo Center.

TOPS/FLOPS

✅ James Harden. Il a été le patron des Sixers sur le parquet. Une performance résumée par son premier quart-temps. Il termine avec 19 points et 12 passes décisives.

✅ Tyrese Maxey. En sortie de banc, il a mis des paniers importants au moment où ses coéquipiers commençaient à douter. Il termine avec 16 points à 6/12 au tir dont 2/4 à 3-points.

✅ Les titulaires de Philadelphie. Ils ont combiné pour 88 points !

✅ Le duo Garland-Mitchell. Au contraire de leurs coéquipiers, ils ont répondu présents. À eux deux, ils ont combiné pour 60 points.

⛔️ La première mi-temps des Cavaliers. Un seul mot : catastrophique ! 35.9% au tir dont 23.5% à 3-points…

LA SUITE

Sixers (38-19) : reprise avec la réception des Grizzlies le 24 février (01h30).

Cavaliers (38-23) : réception des Nuggets le 24 février (01h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.