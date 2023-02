Russell Westbrook se donne une semaine de réflexion

Transféré au Jazz jeudi soir, Russell Westbrook est le joueur le plus scruté alors que le marché des « buy-out » s’est ouvert avec Terrence Ross et Reggie Jackson, en partance respectivement pour les Nuggets et les Suns. En quatre ans, Westbrook vient de connaître une 5e équipe différente, et a priori il ne devrait pas rester à Utah où son profil ne correspond ni à l’équipe, au projet des dirigeants.

Selon ESPN, le président Danny Ainge, le GM Justin Zanik et le coach Will Hardy ont contacté son agent pour lui dire que Westbrook était le bienvenu dans l’équipe, mais que la priorité était de développer les jeunes. En clair, Will Hardy ne peut lui faire aucune promesse de temps de jeu, ni sur son rôle.

C’est pour cette raison que Westbrook se serait donné une semaine pour réfléchir à son avenir, et il faudra sans doute attendre le All-Star Break pour avoir une idée de la suite de sa carrière. Va-t-il finir la saison au Jazz, avec la possibilité de remplacer Mike Conley et de redorer son image, comme il l’avait fait aux Wizards ?

Ou alors va-t-il négocier un « buy-out » pour rejoindre un candidat au titre, comme les Clippers où l’attend Paul George, ou au Heat où la blessure au genou de Kyle Lowry pourrait lui permettre d’être titulaire ? A moins qu’il n’opte pour Chicago pour récupérer un gros temps de jeu sous la coupe de Billy Donovan qui le connaît très bien…

Quoi qu’il en soit, Westbrook doit faire un choix avant le 1er mars, date-butoir pour être qualifié pour participer aux playoffs.