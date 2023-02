Terrence Ross vers Phoenix

À peine libéré de son contrat avec le Magic, Terrence Ross aurait déjà fait son choix pour la suite. Alors qu’ESPN évoquait la piste des Mavericks samedi, l’ancien vainqueur du Slam Dunk Contest aurait décidé de rejoindre les Suns, où il sera la première rotation derrière Devin Booker.

C’est le « pitch » que lui ont vendu le coach Monty Williams et le nouveau propriétaire Mat Ishbia. Dans un premier temps, Terrence Ross pourrait même être titulaire au poste 3 puisque c’est Josh Okogie qui assure l’intérim.

Après avoir perdu Mikal Bridges et Cam Johnson, mais aussi Dario Saric, les Suns étaient attentifs au marché des « buy-out », et Terrence Ross est une belle première prise, même s’il débarque sur les postes 2/3. C’est un joueur d’expérience, très pro, et il peut faire des dégâts de loin. De l’autre côté du terrain, il est plus efficace sur les lignes de passes que sur l’homme.

C’est en tout cas un bon renfort pour une équipe qui ne peut viser que le titre, et il a une petite expérience de playoffs avec une quarantaine de matches sous les couleurs des Raptors et du Magic.