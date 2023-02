Terrence Ross libéré par le Magic

Appelé à animer le marché des « buyout » depuis la « trade deadline », Terrence Ross (8.0 points de moyenne) vient bel et bien de le rejoindre, car ESPN rapporte que le joueur de 32 ans a négocié son départ du Magic, où il se trouvait depuis 2017.

Au vu de ses qualités offensives et de sa polyvalence, l’ancien arrière des Raptors ne devrait pas manquer d’offres et on imagine qu’il donnera sa priorité à un candidat au titre, lui qui n’a jamais fait mieux qu’une finale de conférence (2016) depuis le début de sa carrière.

Pour l’heure, Marc Stein indique en tout cas que les Mavericks seraient déjà sur le coup…