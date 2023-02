Sept joueurs qui vont animer le marché des « buy-out »

C’est désormais une habitude, quelques jours après la fin du marché des transferts, des joueurs transférés vont négocier un « buy-out ». C’est à dire une rupture de contrat à l’amiable pour se retrouver « free agent ». Chaque année, ce mini « mercato » permet de faire de bonnes affaires, et cette saison, une demi-douzaine de joueurs pourrait influencer la suite et fin du championnat. Comme Russell Westbrook et Reggie Jackson.

Russell Westbrook

Même si le GM du Jazz assure que l’ancien MVP pourrait rester dans l’Utah, il y a de grandes chances qu’il fasse ses valises. Trois équipes seraient intéressés par ses services : les Clippers, le Heat et les Bulls. Paul George a appelé son ancien coéquipier, et il essaie de le convaincre de venir. Mais Chicago pourrait rafler la mise car il y a un gros temps de jeu à récupérer à la mène, et il y retrouverait Billy Donovan, son ancien coach au Thunder.

Reggie Jackson

Il était l’âme des Clippers mais il a raté sa saison, et ses dirigeants n’ont pas hésité à s’en séparer pour récupérer Mason Plumlee. Efficace comme sixième homme pendant très longtemps, il pourrait rendre de grands services dans une formation de haut de tableau. On évoque ainsi la piste de Denver pour épauler Jamal Murray, mais aussi Phoenix pour faire souffler Chris Paul.

Terrence Ross

Cela fait plusieurs années que son nom circule pour un « buy-out », et il devrait enfin obtenir gain de cause pour services rendus. Rescapé de la grande époque d’Orlando avec Evan Fournier et Nikola Vucevic, il ne devrait pas manquer d’offres par son profil de shooteur longue distance en sortie de banc. Pourquoi pas Philadelphie où son nom a souvent été mentionné.

Pat Beverley

Il vient d’arriver à Orlando, en provenance des Lakers, et il négocie déjà son départ. Un retour aux Wolves est envisageable comme doublure de Mike Conley. On imagine que le Heat et les Bulls, dans sa ville natale, se positionneront s’ils ne parviennent pas à attirer Westbrook.

Will Barton

C’est l’une des plus grosses gamelles de la saison. Essentiel aux Nuggets depuis plusieurs années, l’arrière-ailier n’a pas réussi à s’adapter aux systèmes des Wizards, et il négocie aussi un « buy-out ». Il ne peut pas revenir à Denver, mais pourquoi pas rejoindre Dallas qui a besoin de renfort sur le poste 3 après le départ de Dorian Finney-Smith, mais aussi de folie en sortie de banc.

John Wall

C’est le transfert le plus absurde la soirée de jeudi. Coupé par les Rockets avec un chèque de 41 millions de dollars, Wall est déjà de retour à Houston. Les dirigeants ont déjà annoncé qu’il serait coupé, et il faudra suivre la piste de Miami où son nom a souvent été mentionné ces dernières années. A moins qu’il ne revienne à Washington pour retrouver Bradley Beal et son ancien public.

Danny Green

Bien remis d’une doublure rupture des ligaments d’un genou, Green ne sera finalement pas resté longtemps aux Grizzlies. Transféré à Houston, il sera coupé dans la foulée, et les Celtics et les Cavaliers seraient intéressés par son profil. Un retour à Cleveland serait idéal pour boucler la boucle.

Les autres…

Serge Ibaka, Dewayne Dedmon, Justin Holiday, Kevin Love, George Hill…

LEXIQUE

Buy-out : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.