Paul George veut Russell Westbrook aux Clippers mais…

Coéquipiers pendant deux saisons au Thunder, Paul George et Russell Westbrook pourraient se retrouver aux Clippers. Depuis leur départ simultané, en 2019, le premier est resté fidèle aux Clippers, tandis que le second vient de débarquer dans une 5e équipe différente !

Après la défaite face aux Bucks, l’ailier All-Star a fait un appel du pied à son coéquipier. « Si quelqu’un se trouve libre, comme Russell Westbrook, et si ça a du sens et que ça correspond à notre équipe, on est à fond sur ça » sourit George. « En espérant que Russell voit ça, et on trouvera une solution. Cela améliorerait clairement l’équipe si nous avions un meneur classique pour nous impliquer et nous simplifier les choses ».

Comme Westbrook est sous contrat, on imagine que la NBA va considérer cette déclaration comme du « tampering » et Paul George pourrait prendre une amende. Mais il insiste, et révèle qu’il a appelé Westbrook : « Je pense qu’il va venir et que ça va coller. On a des shooteurs ici, et Russ va pouvoir être Russ »

Et si Westbrook restait au Jazz ?

Mais le vrai problème pour les Clippers, c’est que le Bleacher Report rapporte que les Bulls et le Heat sont les mieux placés pour récupérer Westbrook. Les deux franchises auraient ses préférences. A condition qu’il soit libéré, puisque ce n’est pas certain qu’il quitte le Jazz.

« On est ouvert à tout avec lui » assure Justin Zanik, le GM du Jazz dans le Salt Lake Tribune. « Il a sans doute besoin de temps. Aucune décision n’a été prise, et aucune option n’a été éliminée. Il est ouvert à l’idée de rester ici. On va lui donner du temps pour réfléchir. »