Le Jazz renverse les Raptors en cinq minutes !

Match étrange, pour une équipe qui l’est tout autant. Dans une position favorable pendant l’immense majorité de la rencontre, les Raptors ont effectivement bouclé le « money-time » comme ils ont joué toute leur saison : sans grandes certitudes.

En tête de 13 points au milieu du dernier quart-temps (111-98), après avoir navigué plutôt sereinement dans la partie au cours des 43 minutes précédentes, les coéquipiers d’un très bon Pascal Siakam ont ensuite soudainement et surtout brutalement perdu pied en encaissant un terrible 24-5, pour finalement s’incliner de deux possessions (122-116)…

Ces cinq dernières minutes totalement loupées n’étaient qu’un petit extrait d’un dernier acte plus largement manqué en tous points : un 39-20 en faveur du Jazz. Entre incapacité soudaine à exécuter leur jeu en attaque, et difficulté à stopper le « run » de leurs adversaires en défense, les hommes de Nick Nurse n’ont ainsi pas su s’éviter le scénario catastrophe.

Et le Jazz, porté par une paire Lauri Markkanen – Walker Kessler en grande forme, de s’offrir alors un succès inespéré et pourtant très précieux, après trois revers de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Raptors pulvérisés dans la raquette. Malgré une bataille équitable dans le domaine du rebond offensif, avec 9 prises de chaque côté, les locaux ont pris très cher dans leur raquette, où ils ont encaissé 76 points (!), sous l’impulsion notamment du trio Collin Sexton – Lauri Markkanen – Walker Kessler qui a compilé 50 de ses 68 points dans la peinture. En pilonnant près du cercle, le Jazz a ainsi totalement fait oublier sa grande maladresse derrière l’arc (6/24), et a remporté la bataille tactique face aux Raptors, auteurs de 48 points dans la raquette de leurs adversaires, pendant que leur réussite extérieure fluctuait irrégulièrement (12/34).

– Du grand Pascal Siakam, malgré tout. Finalement sélectionné au All-Star Game quelques heures plus tôt, en tant qu’un des trois remplaçants des blessés (Kevin Durant, Stephen Curry et Zion Williamson) après avoir manqué le premier « cut », l’ailier-fort des Raptors a fêté ça avec une belle sortie : 35 points, 6 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. C’était le « Spicy P » des grandes heures, et la soirée était quasiment parfaite, puisque la victoire semblait tranquillement se dessiner, avant l’effondrement de la fin du match.

TOPS & FLOPS

✅ Lauri Markkanen et Walker Kessler. Avec 23 points et 9 rebonds chacun, les deux intérieurs d’avenir du Jazz ont fait des dégâts dans la raquette, en faisant parler leur avantage de taille sur la paire Siakam – Achiuwa. Parfois même partenaires sur « pick-and-roll », ils ont fait preuve d’une belle complicité.

✅ Talen Horton-Tucker. Gagnant des départs de Malik Beasley, Jarred Vanderbilt et Nickeil Alexander-Walker, dont il récupère certaines des minutes sur les postes 2/3/4, le polyvalent Jazzman a été particulièrement précieux en sortie de banc, avec 9 points, 6 rebonds et 8 passes. Une bien bonne manière de se faire remarquer, avant de démarrer la dernière ligne droite de la saison, et le « push » pour les playoffs.

✅ ⛔️ Gary Trent Jr. Pas particulièrement adroit (19 points à 7/20, dont 2/9 derrière l’arc), l’arrière des Raptors a tout de même été important, en apportant un très bon volume de jeu (5 rebonds, 4 passes et 3 interceptions et un contre), sans perdre le moindre ballon.

✅ ⛔️ Scottie Barnes. Match mitigé pour le jeune « playmaker » des Raptors, fantomatique en attaque en première période, conclue avec seulement 3 tirs (tous manqués), avant de monter timidement en puissance tout au long de la seconde mi-temps. Par contre, il a compensé avec une activité débordante à la distribution et au rebond, avec respectivement 9 passes et 7 rebonds.

LA SUITE

– Raptors (28-29) : réception des Pistons, dimanche soir (21h).

– Jazz (26-31) : « back-to-back » à New York (01h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.