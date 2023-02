Le calme avant la tempête chez les Raptors ?

Jusqu’à ce que son téléphone « sonne vraiment », il ne va pas s’en faire. Le refrain de la « trade deadline », Pascal Siakam, dans sa septième saison dans la Grande Ligue, commence à le connaître par cœur.

« Au final, on sait ce qu’il en est. Quel est l’intérêt pour nous de venir ici et de parler à chaque foutue – oh, désolé (rire) – à chaque date butoir ? On sait qu’à chaque fois, des questions vont être posées. J’en suis à un stade de ma carrière où cela n’a pas vraiment d’importance », formule le leader des Raptors, pas particulièrement enthousiasmé en apprenant par exemple, des journalistes autour de lui, que Dewayne Dedmon a été envoyé à San Antonio.

Le Camerounais en a vu d’autres mais peut-être pas de « trade deadline » comme celle-ci chez les Raptors. Ces derniers, actuellement 11e à l’Est avec un bilan négatif (25 victoires – 30 défaites), sont susceptibles d’animer ce marché des transferts. Dans quelle proportion ? Simples retouches pour remonter la pente ou échange d’ampleur en cassant la base existante depuis plusieurs années ?

Nick Nurse, qui a pu donner sa position auprès de ses dirigeants, considère que « c’est toujours une semaine importante pour la franchise, comme l’est le soir de la draft ou les coupes dans l’effectif au camp d’entraînement. À chaque fois qu’il y a une fenêtre, qu’elle soit grande ou petite, pour améliorer votre équipe de quelque manière que ce soit, c’est toujours important pour la franchise. »

Une chose est sûre, les Canadiens ont un paquet d’atouts qui pourraient séduire une écurie à la recherche de talents. Pascal Siakam, Fred VanVleet ou encore Gary Trent Jr ont tous les trois des contrats qui se terminent bientôt, tandis qu’ OG Anunoby a lui aussi connu l’expérience du titre en 2019.

En revanche, l’atout jeunesse de l’équipe, Scottie Barnes, est réputé intouchable. Le joueur de 21 ans dit d’ailleurs n’avoir « pas vraiment prêté attention » à ce processus. « Je ne ressens pas vraiment quoi que ce soit. Au niveau de l’équipe, je n’en entends pas grand-chose. » À voir si silence reste d’actualité dans les heures à venir.