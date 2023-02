Detroit tombe avec les honneurs face à Boston

Il n’y a presque pas eu de surprise cette nuit dans la rencontre entre Detroit et Boston. Après une première mi-temps équilibrée qui a penché en faveur des Celtics sur deux paniers à 3-points de Sam Hauser peu avant la pause, les troupes de Joe Mazzulla ont logiquement pris les devants.

Comme on pouvait s’y attendre, malgré l’absence de Jaylen Brown, quand le leader de la conférence hausse son niveau de jeu, les adversaires doivent s’accrocher (53-60). Les Pistons ont alors pris une bonne gifle, matérialisée par un 15-2 aligné en moins de cinq minutes avec notamment deux missiles à 3-points de Jayson Tatum et deux paniers sous le cercle signés Robert Williams III (57-75).

Les locaux auraient alors pu rendre les armes, mais ont refusé d’abandonner. L’écart affichait toujours +23 à un peu moins de quatre minutes de la fin du troisième quart-temps après un nouveau panier longue distance de Jayson Tatum (65-88).

C’est alors que Saddiq Bey a lancé la révolte avec deux paniers dont un 3-points et une passe décisive pour le dunk d’Hamidou Diallo afin de mieux terminer la période (72-88). C’est ensuite Killian Hayes qui s’est distingué avec trois tirs à 3-points et trois passes décisives qui ont contribué à ramener Detroit à -6 (89-95) !

Pour se relancer, Boston a pu compter sur l’efficacité de Robert Williams à trois reprises puis sur la réussite de Derrick White dont le « catch-and-shoot » derrière l’arc a transpercé le filet afin de refaire passer les siens à +10 (93-103). L’orage venait de passer et les Celtics ont pu conclure sans trembler, avec toujours Jayson Tatum aux commandes pour un succès 111-99.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jayson Tatum bien entouré. C’est toute l’équipe qui a fait corps pour pallier l’absence de Jaylen Brown, malade. Avec quatre joueurs à 15 points et plus pour l’épauler, Jayson Tatum n’a pas eu à jouer les héros en solo même s’il a tout de même planté 34 points en prenant 23 tirs. Sur la fin, le « go-to-guy » a notamment pu compter sur les relais de Robert Williams III et Derrick White par deux fois. De quoi passer une soirée presque tranquille.

– Les Pistons lâchés par leur maladresse extérieure. Hormis Killian Hayes et Bojan Bogdanovic, Detroit a pas mal arrosé, ce qui a sans doute joué dans ce comeback avorté entre le 1/5 à 3-points d’Alec Burks et Saddiq Bey ou encore l’improbable 0/7 d’Isaiah Stewart. Un fait de jeu qui a eu son importance au regard de l’adresse des Celtics de l’autre côté avec un joli 43.2% de réussite à 16/37 au tir.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. L’impression de se répéter à souligner que Jayson Tatum s’est encore comporté en leader ce soir. Déterminant dans le run qui a finalement fait basculer le match au retour des vestiaires, il a ensuite su faire les bons choix lorsque Detroit est revenu pour relancer les siens. 34 points, 11 rebonds, 6 passes et une très bonne prestation globale de sa part, encore une fois.

✅ Killian Hayes. Encore des petites imperfections par-ci par-là, comme ses airballs qui font mauvaise impression, mais un très bon match de sa part dans l’ensemble, avec un gros passage en début de quatrième quart-temps, de la défense, un seul ballon perdu, et 9 passes décisives pour 17 points au total. A croire que Killian Hayes aime jouer les Celtics…

✅ Le duo White-Williams. Les deux ont impressionné aux côtés de JT, l’un pour son opportunisme et sa création avec 7 passes décisives à la clé, l’autre pour son côté « bulldozer » qui a tout écrasé sur son passage pour finir avec un joli 7/9 au tir et surtout 15 rebonds en « seulement » 29 minutes. On comprend mieux pourquoi Jayson Tatum aime tant l’avoir à ses côtés sur le terrain !

⛔️ Isaiah Stewart. De l’activité, 12 rebonds mais des choix incompréhensibles en attaque à l’image de ce 0/7 à 3-points. Jamais il n’avait raté autant de tirs à 3-points sur un match, et il faut désormais espérer qu’il ne retente pas l’expérience. Un +/- à -25 qui en dit long sur son apport durant ce match…

LA SUITE

Detroit (14-41) : les Pistons iront défier Cleveland ce mercredi soir (01h00).

Boston (38-16) : les Celtics recevront Philadelphie ce mercredi soir (01h30).