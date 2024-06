Au tour des Wizards de prendre une leçon des Cavaliers

« Back-to-back » parfaitement géré par les Cavaliers qui, en l’espace de 24 heures, ont réduit en pièces Indiana et désormais Washington (114-91).

Là encore, ce sont les titulaires de Cleveland qui ont sorti le grand jeu et propulsé l’équipe vers sa troisième victoire consécutive : Darius Garland (23 points, 5 passes, 3 interceptions), Jarrett Allen (23 points, 8 rebonds), Donovan Mitchell (21 points, 6 rebonds, 5 passes), Evan Mobley (16 points, 5 rebonds) et enfin Isaac Okoro (12 points).

Une véritable démonstration de force collective, à laquelle les Wizards n’ont évidemment pas su répondre, profitant simplement d’un relâchement adverse pour ne pas sombrer davantage et faire globalement jeu égal avec leurs visiteurs, après la pause. Mais, à l’arrivée, la troisième défaite de rang est là, et bien là même.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— On n’arrête pas Cleveland. Un jour après avoir fessé les Pacers, les Cavaliers en ont cette fois-ci distribué une belle aux Wizards. En grande réussite au shoot, grâce à leur domination dans la peinture, et collectivement en place, car le ballon circulait très bien, trouvant régulièrement le joueur ouvert et n’étant que rarement perdu, les joueurs de J.B. Bickerstaff n’ont logiquement fait qu’une bouchée de leurs adversaires, dépassés dans tous les compartiments. À l’aise sur jeu placé, les Cavs excellaient aussi en transition, pour tirer profit des pertes de balle de Washington. Une performance de très grande qualité, en attaque et en défense.

— Washington hors du coup. Sans Bradley Beal ni Kyle Kuzma, on s’attendait à ce que ce match soit compliqué pour les Wizards, mais peut-être pas à ce point, d’autant que les Cavaliers étaient en « back-to-back ». Pourtant, les hommes de Wes Unseld Jr. n’ont pas vu le jour dans cette partie, accusant 12 points de retard après un quart-temps, 20 après deux et 24 après trois. Le « garbage time » a donc été long, très long même, et ce n’était pas si surprenant que ça, compte tenu de la faiblesse des locaux. Trop maladroits de loin, pas suffisamment précautionneux avec le ballon et aux abois défensivement, ce fut d’abord un vrai carnage.

TOPS/FLOPS

✅ Les titulaires de Cleveland. Bis repetita pour le cinq de départ des Cavaliers, que l’on a une nouvelle fois vu à son avantage cette nuit. Avec Donovan Mitchell et Darius Garland bien sûr, mais aussi Jarrett Allen, Evan Mobley et Isaac Okoro. De loin pour le duo Garland/Mitchell et de près pour la paire Mobley/Allen, avec Okoro qui récupérait les miettes (et en faisait bon usage), les hommes de base des Cavs ont rapidement fait exploser la défense des Wizards, qui ne savait juste plus où donner de la tête devant une telle efficacité et réussite collective.

⛔ Washington. Si Kristaps Porzingis a tenté ce qu’il a pu pour maintenir la tête de son équipe hors de l’eau, avec Will Barton, Deni Avdija ou Daniel Gafford par séquences, difficile de retenir du positif de cette rencontre pour les Wizards. Très vite mis hors d’état de nuire par les Cavaliers, ils se sont troués en beauté et cette prestation, même proposée sans Bradley Beal ni Kyle Kuzma, est indigne d’une équipe qui aspire à participer ne serait-ce qu’au play-in de fin de saison. Ce n’est peut-être qu’un match, mais après avoir déjà gâché une avance de 20+ points contre Portland puis Brooklyn, ce revers ne peut qu’être alarmant.

LA SUITE

Washington (24-29) : réception de Charlotte, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h00).

Cleveland (34-22) : réception de Detroit, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.