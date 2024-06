Rajon Rondo dans le staff de John Calipari à Kentucky ?

On avait quitté Rajon Rondo en avril dernier, à la fin de la saison 2021/22, après une courte pige d’une vingtaine de matchs du côté de Cleveland. Depuis, le meneur vétéran, champion avec les Celtics et les Lakers, avait disparu des écrans radars et de l’actualité NBA (mais pas de la catégorie « faits divers »…).

Une dizaine de mois plus tard, le revoilà dans l’actualité, mais pas dans celle de la Grande Ligue : d’après Kentucky Sports Radio, il devrait effectivement retrouver Kentucky en NCAA dès la saison prochaine, où il entamerait sa reconversion dans le coaching, avec un poste dans le staff de John Calipari.

Natif de Louisville, dans le Kentucky, Rajon Rondo avait joué deux saisons sous le maillot des Wildcats, entre 2004 et 2006, avant de devenir le 21e choix de la Draft à l’issue de cette deuxième année.

Resté très attaché au programme, il était d’ailleurs sur le campus à la fin du mois de janvier, pour terminer son diplôme, près de 17 ans après son départ, et surtout commencer à négocier son futur rôle avec « Coach Cal », toujours selon les informations de nos confrères.

À noter qu’à l’époque, il n’avait pas joué sous les ordres de John Calipari, qui n’avait pris les rênes du programme de Lexington qu’en 2009, trois ans après son départ. Mais alors que son équipe a traversé des brutales turbulences au début du mois de janvier avant de retrouver un peu de sérénité par la suite (6 victoires sur les 7 derniers matchs), le technicien des Wildcats, qui aura 64 ans le 10 février, a certainement conscience de l’importance d’apporter un regard plus jeune, et ainsi peut-être plus aiguisé et proche des joueurs au sein de son staff, pour mieux durer.