Fait divers : l’ordonnance de protection d’urgence contre Rajon Rondo levée

Il y a un mois, la mère des enfants de Rajon Rondo a obtenu une ordonnance de protection d’urgence après avoir accusé le double champion NBA d’avoir pointé une arme sur sa famille le 11 mai, à leur domicile de Louisville.

Ashley Bachelor avait ainsi déposé le 13 mai auprès du tribunal des affaires familiales du comté de Jefferson (Kentucky) une demande d’ordonnance de protection d’urgence contre le meneur de jeu. Elle avait été approuvée le jour même par la juge Denise Brown. Dans le cadre de cette ordonnance, elle avait obtenu la garde temporaire des deux enfants qu’elle a eus avec le meneur des Cleveland, et il ne devait pas les approcher à moins de 1,5 km.

En outre, il avait été ordonné à Rajon Rondo de remettre toute arme à feu en sa possession au shérif du comté de Jefferson. Ashley Bachelor avait expliqué que Rajon Rondo était devenu « furieux et violent » alors qu’il jouait avec l’un de ses enfants, et qu’il avait menacé de la tuer en brandissant une arme devant elle et leurs enfants.

ESPN rapporte que l’ordonnance de protection d’urgence a été levée jeudi dernier par un juge du Kentucky, suite à un accord entre Rajon Rondo et son ancienne compagne.