Ils mesurent tous les deux 1m96, partagent le même poste (arrière) au sein du même programme mythique, Connecticut, et sont tous les deux des snipers derrière l’arc, qui s’attirent ainsi mutuellement des comparaisons communes. La seule différence ? Celle de l’âge : 27 ans d’écart !

Autrement, tout rapproche Jordan Hawkins et Ray Allen.

Joueur de haut standing durant ses trois saisons avec les Huskies entre 1993 et 1996, avant de devenir le 5e choix de la Draft à l’issue de cette dernière saison 1995/96, l’ancien arrière des Sonics et des Celtics notamment est possiblement en train de voir éclore, en ce moment, son héritier.

Car depuis maintenant bientôt deux ans, Jordan Hawkins fait lui aussi ses gammes à Connecticut, et il progresse à toute vitesse. Après une saison « freshman » discrète mais emballante pour la suite (5.8 points en 15 minutes par match), l’arrière de 20 ans, qui tient évidemment pour idole son ainé, est ainsi monté en puissance ces derniers mois au cours de sa seconde saison (16.6 points à 40% derrière l’arc en 29 minutes) au point de s’imposer comme un choix quasi certain au premier tour de la Draft 2023.

Et au fil de sa progression, il ne cesse de s’attirer un sacré compliment : son jeu ressemble à celui de Ray Allen. Moins puissant du haut du corps et un peu moins à l’aise avec son dribble, à l’heure actuelle, que l’ancien iconique arrière des Huskies au même âge, le jeune arrière fait en revanche effectivement penser à son idole dans sa manière de naviguer et de graviter autour du cuir, pour toujours s’offrir des positions de tirs avantageuses.

« Quand on le voit jouer et qu’on observe ses déplacements, des gars comme Ray Allen et Rip Hamilton viennent forcément à l’esprit » concédait d’ailleurs à ce sujet, début décembre, Mike Boynton, le coach d’Oklahoma State, après que Jordan Hawkins ait enflammé la défense de son équipe avec une sortie à 26 points à 5/9 derrière l’arc. « Je l’imagine facilement devenir le nouveau gros scoreur venu de Connecticut, grâce à sa taille, combinée à son tir et sa capacité à sortir des écrans. »

S’inspirer de Ray Allen, mais faire du Jordan Hawkins

De passage à un entrainement des Huskies à la mi-janvier, à l’occasion d’un déplacement à une petite cinquantaine de kilomètres du campus, à Springfield dans l’antre du Hall of Fame pour coacher son équipe lycéenne lors du prestigieux tournoi HoopHall Classic, Ray Allen avait alors eu l’opportunité de s’entretenir avec son jeune héritier.

« Je ne savais pas qu’il allait être présent » affirmait Jordan Hawkins à ce propos, forcément ravi de la bonne surprise. « Donc j’ai écouté tout ce qu’il avait à me dire, j’ai posé toutes les questions qui me passaient par la tête. Notre discussion m’a été précieuse. Car en tant que shooteur, il m’a expliqué certaines choses, notamment sur la manière de choisir mes spots et de m’y rendre, de manipuler les défenses avec mon tir. C’était génial de pouvoir apprendre tout cela de lui. »

Mais attention : pas question pour autant pour Jordan Hawkins de tomber dans le mimétisme.

« Car au final, c’est moi sur le terrain, et je dois jouer mon jeu » explique-t-il ainsi, en conclusion. « Je vais prendre quelques éléments de son jeu, quelques-uns de ses conseils, comme avec Rip [Hamilton, qu’il avait rencontré à l’occasion d’un camp organisé par Chris Paul l’été dernier, ndlr], et plus largement tous les grands arrières passés à UConn, et je vais continuer à bosser mon jeu. »