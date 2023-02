Héroïque, Damian Lillard (42 points) abat les Grizzlies de Ja Morant

Quand Damian Lillard (42 points, 8 rebonds, 10 passes) est dans une telle « zone », les Blazers semblent en mesure de rivaliser avec n’importe qui, ou presque. Illustration cette nuit, puisque le meneur All-Star, avec des shoots plus difficiles les uns que les autres, a fait la totale à la défense de ces Grizzlies, incapables de le contenir durant toute la soirée.

Résultat des courses : un mois et demi après leur dernier succès à l’extérieur, les joueurs de Portland l’ont emporté sur le parquet de la deuxième meilleure équipe de la conférence Ouest (122-112), accessoirement dans le Top 3 des plus victorieuses à domicile.

Malgré un très bon Ja Morant (32 points, 9 rebonds, 12 passes) en chef de file du collectif local, Memphis a craqué sur la fin et ne réussit donc pas à enchaîner (ou même se reprendre), concédant là une sixième défaite en sept matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Damian Lillard, le faiseur de miracles. On ne donnait pas cher de la peau des Blazers en deuxième mi-temps, quand on a vu que Jerami Grant n’était plus de la partie et qu’il avait rejoint Jusuf Nurkic à l’infirmerie. Pourtant, grâce à un « Dame » de gala, les hommes de Chauncey Billups ont décroché leur quatrième victoire en cinq matchs et les coups de génie de leur meneur star y sont pour beaucoup. Qu’importe la défense qu’il a reçue, Damian Lillard a trouvé le moyen de marquer (et faire marquer) des points. Tant aux lancers (15/16) pour monter en régime, que sur des 3-points (5/13) en déséquilibre, une fois brûlant, ou sur des passes.

— Ja Morant, vaillant mais vaincu. Au bord de son troisième triple-double consécutif, le meneur des Grizzlies a tenté tout ce qu’il a pu pour répondre à son homologue Damian Lillard, mais il est finalement tombé sur plus fort que lui cette nuit. Leur duel de All-Stars était en tout cas très agréable à suivre, eux qui se sont notamment tirés la bourre offensivement dans le troisième quart-temps. Mais c’est le plus expérimenté des deux qui a eu le dernier mot, en dépit de toute la fougue et la vivacité du plus jeune, dont on pourra certes regretter la relative discrétion dans le quatrième quart-temps.

— Le retour de Danny Green. Débarqué chez les Grizzlies l’été dernier en provenance de Philadelphie, le triple champion NBA n’avait plus foulé un parquet depuis mai 2022 et sa double rupture ligamentaire du genou gauche en playoffs. Mais neuf mois plus tard, et alors que certains ne craignaient la fin de sa carrière, il effectuait son grand retour à la compétition, sous les couleurs de Memphis. Utilisé en sortie de banc, il a disputé 10 minutes, le temps d’inscrire 3 points (à 1/4 de loin), sans toutefois rafler la victoire à l’arrivée…

TOPS/FLOPS

✅ Jerami Grant et Anfernee Simons. Damian Lillard a évidemment pris toute la lumière côté Blazers, mais ses lieutenants phares n’ont pas été non plus en reste. En première mi-temps, avant qu’il ne se blesse, c’est Jerami Grant (18 points) qui a maintenu Portland au contact, avec Damian Lillard, devant le collectif de Memphis. En seconde période, et notamment dans le quatrième quart-temps, Anfernee Simons (26 points) a mis son équipe en position de jouer un « money time » à suspense, pendant que Damian Lillard se reposait, avant de planter le panier du +5 à une minute de la fin. Mention aussi pour Drew Eubanks (11 points, 11 rebonds et deux gros posters).

✅ Jaren Jackson Jr. Sa montée en puissance au fil des minutes et des quart-temps n’a pas été récompensée par un succès, mais « JJJ » (18 points, 7 rebonds, 6 contres) a comme souvent montré de bien belles choses, des deux côtés du parquet, pour les Grizzlies. Très à l’aise face au « small ball » des Blazers, l’intérieur de 23 ans a été l’un de ceux qui ont participé à la domination de Memphis dans la peinture, avec plusieurs paniers marqués en profitant de son avantage de taille. Défensivement, sa capacité à dissuader, contrer des tirs et dévier des ballons reste impressionnante, malgré les critiques de certains sur ses stats.

⛔ Les blessures de Portland. Jusuf Nurkic (mollet) après deux minutes et Jerami Grant (protocole commotion) juste avant la mi-temps, alors que Josh Hart (non précisé) est aussi passé par les vestiaires dans le troisième quart-temps. Autant dire que les titulaires des Blazers sont en souffrance physiquement et que cela n’arrangera évidemment pas les affaires des coéquipiers de Damian Lillard, déjà en difficulté collectivement.

LA SUITE

Memphis (32-19) : « back-to-back » à Cleveland, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h30).

Portland (25-26) : déplacement à Washington, dans la nuit de vendredi à samedi (01h00).