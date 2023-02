LeBron James attend encore davantage de Rui Hachimura

Titulaire contre les Nets puisque LeBron James et Anthony Davis étaient forfaits, Rui Hachimura a profité cette fois de l’absence de Patrick Beverley (genou gauche) pour débuter un deuxième match de suite, à New York.

Une titularisation qu’il a apprise quelques instants avant la rencontre, mais qui n’a pas semblé le perturber puisqu’il a réussi son meilleur match sous ses nouvelles couleurs.

« Je me disais : ‘OK, tout va bien' », raconte le Japonais au Los Angeles Times. « J’ai été titulaire pendant mes deux premières saisons donc je suis habitué. Cela n’avait rien d’étonnant pour moi. J’étais prêt à jouer. Je voulais aider l’équipe et être agressif. Je pense l’avoir fait des deux côtés du terrain. »

Rui Hachimura a terminé avec 19 points à 8/12 au shoot et 9 rebonds. Il s’est aussi illustré avec sa défense sur Julius Randle en dernier quart-temps.

« Je le dis toujours à mes joueurs : la seule erreur qu’on puisse faire avec moi et mon staff, c’est de ne pas jouer dur, de ne pas être agressif, de ne pas se donner à fond », explique Darvin Ham. « Il l’a fait. Il était bien placé, il est allé chercher des rebonds offensifs (3 exactement), il a fait le contre du match, qui a été énorme. »

« On ne veut pas qu’il entre dans le moule et se fonde seulement dans le collectif, on veut qu’il sorte du lot »



Ce contre sur Jalen Brunson, réussi à 1:44 de la fin de la prolongation, a d’abord été jugé illégal par les arbitres. Finalement, après avoir revu les images, l’action de l’ancien des Wizards est validée et les Lakers conservent alors cinq points d’avance.

« Je savais qu’il était bon ce contre, mais aussi que c’était très juste », commente l’intérieur de Los Angeles. « Ils ont mis une éternité pour revoir les images. J’étais nerveux mais je savais que le contre n’était pas illégal. »

Depuis son arrivée en Californie, Rui Hachimura a disputé quatre matches pour 13.3 points et 5.8 rebonds de moyenne, soit quasiment ses chiffres en carrière. L’adaptation du joueur s’est donc bien passée, mais LeBron James veut le voir briller encore davantage, comme à New York.

« On ne veut pas qu’il entre dans le moule et se fonde seulement dans le collectif, on veut qu’il sorte du lot », assure le désormais quatrième meilleur passeur de l’histoire. « On a besoin qu’il se montre chaque soir, pas qu’il soit dans son coin à être simplement bon. On lui dit avec Anthony Davis : il doit être agressif dès le début. Il l’a été jusqu’à la fin, en finissant sa prestation avec ce contre. On est chanceux de l’avoir avec nous. »