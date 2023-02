LeBron James devient le 4e meilleur passeur de l’histoire de la NBA

À force d’être le nez collé sur le record mythique de Kareem Abdul-Jabbar, on en avait oublié que LeBron James continuait de grimper dans d’autres classements statistiques. La preuve avec cette victoire face aux Knicks puisque son premier triple-double de la saison lui permet de devenir le 4e meilleur passeur de l’histoire !

Seul ailier présent dans le Top 10 de la spécialité, LeBron James a même fait coup double puisqu’il a dépassé dans la même soirée Mark Jackson et Steve Nash, pour venir pointer à 10 338 passes en carrière après ses 11 offrandes durant cette rencontre, avec désormais Chris Paul (11 246 passes) et sa troisième place dans le viseur. Comme les deux potes avancent quasiment à la même vitesse, et qu’il y a environ 900 passes d’écart, ce sera compliqué, voire impossible, pour LeBron James de le rattraper.

Il n’est que le 5e joueur de l’histoire à se retrouver au même instant dans le Top 5 des deux catégories, et les quatre autres ne sont que des légendes années 50-60 : Bob Cousy, Dolph Schayes, Jerry West et Oscar Robertson. C’est dire si la performance est exceptionnelle, mais l’intéressé le répète, il ne joue pas pour grimper dans les classements.

« Je n’en suis pas arrivé à ce stade de ma carrière pour penser aux records et au nombre de points que j’ai » assure-t-il. « Je joue simplement le match comme il faut. J’aborde chaque match avec la seule volonté d’essayer d’être une triple menace aux points, au rebond, aux passes et en défense, et le reste se fera de lui-même. »

Avec 28 points face aux Knicks, LeBron James est passé sous la barre des 100 points qui le distancent de Kareem Abdul-Jabbar. Il ne lui reste plus que 89 points précisément, avant d’égaler, puis de dépasser les 38 387 unités du record, qu’on pensait intouchable, de l’ancien pivot des Lakers.