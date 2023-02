En triple-double, LeBron James reste le King du Madison Square Garden

Bonne nouvelle pour LeBron James : sa grande soirée n’a pas été gâchée par une défaite. En effet, dans l’élan d’un « King James » éblouissant, auteur d’un triple-double à 28 points, 11 rebonds et 11 passes tout en devenant le seul occupant de la quatrième place au classement des meilleurs passeurs de l’histoire, les Lakers ont tenu bon au Madison Square Garden, repoussant, en prolongation après un « money-time » mal géré dans le quatrième quart-temps, des Knicks accrocheurs.

Car cette équipe de New York, très mal partie dès l’entame (2/16 aux tirs pour commencer) et par la suite souvent relayée à deux ou trois possessions au maximum, n’a effectivement rien lâché. Notamment dans la dernière minute, au cours de laquelle les New-Yorkais effaçaient en quelques secondes un retard de 6 points, sous l’impulsion d’un Jalen Brunson insaisissable, pour arracher la prolongation.

Mais une attaque trop statique et prévisible, se résumant trop souvent à un simple « pick-and-roll » entre Jalen Brunson et Julius Randle puis une isolation pour l’un des deux, a fini par les priver de la victoire durant cette prolongation, face à des Lakers pas beaucoup plus innovants en attaque il est vrai, mais in fine plus efficaces, avec LeBron James et Anthony Davis pour plier le match avec des paniers décisifs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– LeBron James, un peu plus dans l’histoire, un peu plus proche du sommet. D’abord, le « King » s’est octroyé la quatrième place au classement des meilleurs passeurs de l’histoire de la ligue, dépassant dans la même soirée Mark Jackson et Steve Nash, pour venir pointer à 10.338 passes en carrière après ses 11 de cette rencontre, avec désormais Chris Paul (11 246 passes) et sa troisième place dans le viseur. Puis, « LBJ », en marquant 28 points, est passé sous la barre des 100 points restants avant de battre le record « all-time » de points marqués de Kareem Abdul-Jabbar. Plus que 89 points précisément, avant d’égaler, puis de dépasser les 38 387 unités de l’ancienne icône des Bucks et des Lakers.

– Une dernière possession qui laisse perplexe, côté Knicks. En effet, alors qu’ils étaient à -6 à l’entame de la dernière minute (114-108), proches de rendre les armes, les hommes de Tom Thibodeau sont furieusement revenus, en trois possessions seulement, à hauteur des « Purple & Gold », après un panier décisif de Jalen Brunson. Derrière, le meneur des Knicks a même provoqué un passage en force sur Anthony Davis, offrant ainsi, avec un peu plus de quatre secondes restantes sur l’horloge, une possibilité aux siens de planter le « game-winner ». Il n’en fut rien, New York, à la sortie du temps-mort, tombant dans le caricatural avec une isolation pour Julius Randle, qui venait s’empaler, le long de la ligne de fond, sur une prise à deux entre LeBron James et Anthony Davis, sans décocher le moindre tir… Pas un mouvement off-ball, pas un écran non-porteur, seulement une isolation prévisible : il y avait clairement mieux à faire sur cette dernière possession, qui aurait pu éviter aux Knicks une prolongation qu’ils semblaient, très franchement, condamnés à perdre, au regard de ce « money-time » négocié à l’arraché.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Davis. Comme tous les intérieurs qui affrontent les Knicks depuis la blessure de Mitchell Robinson il y a une dizaine de jours, Anthony Davis s’est fait plaisir face au jeune et naïf Jericho Sims, avant de se retrousser un peu plus les manches face à un plus résistant et expérimenté Isaiah Hartenstein. Mais dans l’ensemble, « AD » a dominé dans la peinture et plus globalement près du cercle, compilant 27 points et 9 rebonds et 2 interception côté défense.

✅ Rui Hachimura. Pour son quatrième match seulement avec les Angelinos, l’ailier japonais a été le facteur X de son équipe, le troisième joueur le plus important pour Los Angeles derrière le duo James – Davis. Notamment très bien parti dès le premier quart-temps, l’ancien de Washington a apporté un bon volume de jeu de manière constante, tout au long de la rencontre, bouclée avec 19 points et 9 rebonds.

✅ Jalen Brunson. Le meilleur joueur, et de très loin, côté Knicks. Agressif de la première à la dernière minute sans jamais baisser son intensité, peut-être même un chouia trop gourmand (13/29), toujours au courant de la bonne passe à effectuer, le meneur de New York a notamment fini très fort, inscrivant deux paniers décisifs en fin de match, dont le floater de l’égalisation, avant de provoquer une faute offensive quelques secondes plus tard face à Anthony Davis, qui aurait pu être une balle de match si son équipe avait mieux négocié sa dernière possession… Il ne manquait que la victoire pour une soirée parfaite, et on imagine aisément que l’ancien de Villanova doit alors être frustré de ne pas couronner une si bonne performance (37 points et 6 passes) par un succès, alors qu’il vient de conclure le meilleur mois de sa carrière (28.7 points, 4.1 rebonds et 5.1 passes à 48% aux tirs dont 45% derrière l’arc en janvier).

✅ Immanuel Quickley et Isaiah Hartenstein. Il n’y aurait même pas eu de prolongation sans l’apport des deux remplaçants, très, très précieux durant ce match. Dans une attaque comme souvent prévisible autour du « pick-and-roll » entre Jalen Brunson et Julius Randle, le duo en sortie de banc a élevé le plafond des Knicks, le premier avec son habituelle étincelle en attaque (19 points et 8 passes), le second avec une énorme présence sous les panneaux, avec un gros double-double à 16 points et 13 rebonds (dont 7 offensifs !) pour challenger Anthony Davis, pendant que le pauvre Jericho Sims se faisait manger tout cru (0 point et 4 fautes en 13 minutes). Le banc n’est que rarement une satisfaction chez les Knicks, mais Quick’ et Hart’ ont assurément fait le boulot dans cette rencontre.

✅⛔️ Julius Randle. Soirée mitigée, voire décevante pour l’ailier-fort des Knicks, certes auteur de 23 points et 12 rebonds, mais peu convaincant dans son langage corporel et son implication défensive, notamment. C’est la deuxième fois de suite, après la défaite contre les Nets ce weekend, que l’on a ce ressenti sur le n°30, qui est un peu moins tranchant, étonnamment, depuis son très bon match à Boston.

LA SUITE

– Knicks (27-25) : réception du Heat, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h30).

– Lakers (24-28) : déplacement chez les Pacers, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h).