À OKC, un système nommé ‘Sota

Actuellement au bord du « play-in » à l’Ouest avec 24 victoires pour 26 défaites, le Thunder défend crânement sa chance cette saison. On pourrait même dire avec un an d’avance, puisque le 2e choix de la dernière Draft, Chet Holmgren, est sur le flanc, et qu’on les attendait plutôt la saison prochaine.

Malgré cette absence notable, le Thunder surfe sur la saison magnifique de Shai Gilgeous-Alexander, qui est un All-Star en puissance, et leur cinq sans pivot qui leur permet de jouer vite. Ainsi, Oklahoma City fait partie des équipes au « pace » (le rythme) le plus élevé de la Ligue.

À la quatrième place en l’occurrence, derrière les Kings, les Warriors et les Grizzlies, le Thunder joue à fond la carte de la relance. Notamment avec un système dénommé Minnesota. Oui, car tous les systèmes « après lancers » ont un nom « géographique » à OKC !

Ce système consiste à demander aux deux joueurs qui ne jouent pas le rebond, et qui sont habituellement juste au-delà de la ligne à 3-points, de se positionner dans chaque coin à l’autre bout du terrain. Cela met immédiatement la défense sous pression, et ça libère surtout des boulevards pour les joueurs rapides et habiles au dribble.

L’objectif est en général que le meneur ou l’arrière qui va aller s’occuper du shooteur récupère le ballon au rebond (ou alors sur une remise en jeu rapide) le plus rapidement possible pour lancer la contre-attaque, à savoir un trois-contre-trois avec des grands espaces où s’engouffrer pour prendre de la vitesse à l’approche du cercle adverse.

« Minnesota faisait un truc un peu fou avec [Ricky] Rubio »

C’est Larry Greer, le scout du Blue, la franchise G-League affiliée au Thunder qui en est l’origine à Oklahoma City, rapportant ce système d’un de ses innombrables périples durant la saison 2017-18.

« Il m’a appelé un jour pour me dire que Minnesota faisait un truc un peu fou avec [Ricky] Rubio, où il mettait deux gars à l’autre bout du terrain après les lancers », se souvient Mark Daigneault dans The Oklahoman. « Ils ouvraient des espaces sur le terrain et Rubio envoyait des passes pour les coupes en ligne de fond. »

Alors à la tête du Blue, Mark Daigneault expérimente rapidement ce système pour essayer de créer un avantage offensif pour son ailier scoreur, Daniel Hamilton. « Mais il était très mauvais… », sourit maintenant le coach. « On a donc lancé Dez Wells dans ce rôle et il était au cercle en deux dribbles ! », exagère-t-il à peine. « C’est comme ça que Minnesota est devenu le système spécial Dez Wells. »

Pendant quatre ans sous la tunique bleue du Blue, après de belles saisons universitaires du côté du Maryland (à 14 points de moyenne), Dez Wells s’est effectivement régalé de cette action avec ses qualités athlétiques détonantes.

« Les gars savaient qu’on allait faire ça, mais ça ne changeait rien ! », se marr-t-il. « On s’y était habitué. Il suffisait d’un regard vers le coach et je savais que je devais récupérer le ballon et aller scorer le plus vite possible. C’était devenu un jeu entre nous, un jeu dans le jeu. Une fois, on a utilisé ce système six ou sept fois dans un match. Je ne comprends toujours pas pourquoi on venait me défendre en tout terrain en pensant pouvoir me tenir en vitesse. »

« C’est l’idée d’instiller de la vitesse dans une situation qui est normalement lente »

Désormais utilisé, à très bon escient, pour SGA qui n’a plus qu’à choisir entre le layup, le petit tear drop voire le tir à mi-distance ou la passe sur l’extérieur démarqué, ce système a également plusieurs déclinaisons. Une de ses variations, dont on peut deviner assez facilement le destinataire, s’appelle par exemple Belgrade (c’est évidemment pour Aleksej Pokusevski).

« Il y en a un autre mais je ne veux pas le divulguer. Il vous faudra le repérer vous-même », poursuit Mark Daigneault. « Je ne veux pas que les scouts commencent à suivre mes sessions avec les médias non plus. »

Belle surprise de la saison, à l’image du rookie Jalen Williams qui tourne à 12 points ou de la confirmation de Josh Giddey (à 16 points, 6 passes et 8 rebonds), le Thunder fait clairement partie des franchises qui ont le vent en poupe pour les années à venir.

En attendant que ce collectif se forme encore plus nettement, Mark Daigneault continue en tout cas d’enrichir son « playbook » afin d’être le mieux préparé possible pour faire cohabiter tous les talents de son effectif.

« Si on peut générer une ou deux situations de transition, simplement après des lancers, ce sont deux opportunités qu’on n’aurait pas eu autrement », conclut-il. « C’est l’idée d’instiller de la vitesse dans une situation qui est normalement lente, avec un joueur qui marche pour remonter le ballon face à une défense en place. »