Le Thunder joue petit mais costaud

Avec une huitième victoire sur ses onze derniers matchs, le Thunder confirme qu’il n’est plus dans la course au plus gros tank cette année.

Au-dessus des Lakers ou des Blazers et à une victoire des Warriors dans le classement décousu de l’Ouest, Oklahoma City figure clairement parmi les bonnes surprises de la saison, en nette progression par rapport à l’année passée (et les précédentes). Pour preuve, ils ont déjà gagné autant de matches (24) que toute la saison passée !

Au coeur de ce renouveau, il y a évidemment la forme olympique de Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 5 passes, 5 rebonds), un All-Star en puissance, mais il y a aussi une stratégie tactique issue des limites inhérentes de l’effectif du Thunder : son manque de taille dans la peinture !

Exemple face aux Hawks cette semaine, avec OKC qui a fait face au duo intérieur d’Atlanta, Clint Capela (2m08) et John Collins (2m06) avec Kenrich Williams (1m98) et Jalen Williams (1m98). Alors, certes, le Thunder a perdu (137-132) mais il a fini à 72-64 dans les points « in the paint », avec un 52% aux tirs au final…

« On a clairement fait le choix de jouer comme ça pour le moment. On pense que c’est un plus. C’est un net positif », affirme Mark Daigneault dans The Oklahoman. « Sur ce match [face aux Hawks], on a eu de bons passages quand on a joué petit. On doit simplement faire mieux aux marges du jeu. »

S’il joue « petit », à savoir sans pivot à l’ancienne, au-dessus des 2m13, le Thunder compense par un jeu rapide et enlevé. Et surtout, des joueurs de grande taille à chaque poste.

« Il doit choisir le cercle ou le périmètre ! »

Si on prend SGA et Josh Giddey par exemple, il s’agit de deux grands meneurs capables de tenir les duels et d’aller se battre au rebond sur leur traction arrière. Sans parler de Lu Dort, un ailier musculeux et des plus puissants au sol qui n’hésite pas aller au mastic sur les gros bras des raquettes.

« On a beaucoup été confronté au problème d’une équipe qui dispose d’un pivot dominant, très fort près du cercle. On veut arriver à limiter ça. Mais quand on joue comme ça, ça laisse des espaces qui mettent des joueurs comme Capela face à un dilemme. Il doit choisir le cercle ou le large ! On fait ça depuis un moment et on y a trouvé du succès. »

Pour ce faire, le Thunder fait beaucoup circuler le ballon, et les joueurs en attaque, pour faire sortir la défense de ses habitudes. C’est surtout un avantage énorme pour l’ailier qui joue intérieur, et qui peut donc déborder son adversaire direct avec un jeu offensif ouvert.

Né de la nécessité impérieuse de jongler avec un effectif privé de Chet Holmgren pour l’année, mais aussi des blessures récentes de Jeremiah Robinson-Earl et d’Aleksej Pokusevski, le Thunder tire actuellement profit du talent et de la polyvalence de ses arrières et ailiers. Tout en notant en détail les nombreux avantages de cette rotation.

« Sur ce passage particulier, on avait des blessures dans le secteur intérieur, ce qui a créé des contraintes et ça nous a forcé à avoir un nouveau regard sur les gars qui étaient disponibles. On a évidemment testé beaucoup de rotations de petite taille. Ça met beaucoup de pression sur l’aspect physique et sur les rebonds pour nos arrières et nos ailiers, mais on a aussi appris qu’il y avait de l’efficacité à ça. »