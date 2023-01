Shai Gilgeous-Alexander fonce vers le All-Star Game

Porté par les 35 points de Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder s’est imposé face aux Cavaliers 112-100 notamment grâce à un quatrième quart-temps de très haut niveau remporté 34-22. Une performance qui permet à OKC de poursuivre sa bonne série avec une sixième victoire sur ses huit dernières sorties.

« Je pense que le groupe qui a commencé le 4e quart-temps, moment très important du match, a vraiment stabilisé le jeu » a détaillé l’entraineur du Thunder. « Ce groupe a construit une belle avance pour nous et ensuite le groupe qui a conclu le match a fait un très bon travail défensivement ».

Une prouesse d’autant plus impressionnante quand on sait que les Cavaliers sont la meilleure équipe de la ligue dans les 4e quarts-temps.

Shai Gilgeous-Alexander, un patron confirmé

Dans le Top 5 des meilleurs marqueurs de la ligue cette saison, Shai Gilgeous-Alexander fait partie des sérieux candidats pour aller au prochain All-Star Game, et face aux Cavaliers, il a confirmé que sa présence serait tout sauf usurpée : 35 points à 12/21 au tir ainsi que 8 passes décisives.

Isaac Okoro et Lamar Stevens, ont principalement défendu sur lui en étant physique. Mais rien à faire, il était beaucoup trop fort. Il n’a même pas hésité à aller dans la peinture adverse malgré la présence des tours jumelles : Evan Mobley et Jarrett Allen.

« J’essaie de faire le meilleur choix possible. Si un joueur plus petit me défend, je sais que je peux marquer au-dessus de lui. Mais si je suis doublé et qu’un autre gars est libre, je lui fais la passe » explique simplement Shai Gilgeous-Alexander.

Injouable dans le premier quart-temps avec 16 des 27 points du Thunder, SGA a cette capacité à provoquer des fautes pour se rendre souvent sur la ligne de lancers-francs : 8 de ses 16 points du premier quart-temps ont été inscrits sur des lancers-francs.

« Un luxe, vous savez, c’est un luxe » s’est exprimé Mark Daigneault. « Il continue de progresser et il apprend encore à tirer parti de cette gravité au début des possessions. C’est enthousiasmant d’avoir un joueur comme ça et c’est excitant d’avoir un joueur qui a encore de la marge. Ce n’est pas encore un produit fini, il a des choses qu’il doit améliorer, comme tout le monde dans l’équipe ».

Sans faire de bruit, Shai Gilgeous-Alexander a signé son quatrième match consécutif avec au moins 30 points. Prochain adversaire : les Warriors de Stephen Curry, titulaire pour le All-Star Game.