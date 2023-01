Orlando, le coupeur de têtes

En bon leader, Paolo Banchero a permis au Magic d’effacer un déficit de 21 points pour venir à bout des Sixers (119-109). Une victoire synonyme de plus grand comeback de la saison pour le Magic, et le sixième plus large de l’histoire de la franchise. Un succès qui vient confirmer le potentiel de la jeune équipe, déjà vainqueur à trois reprises des Celtics cette saison, mais aussi des Pelicans et des Warriors.

Auteur de 29 points à 11/22 au tir dont 3/5 à 3-points ainsi que 9 rebonds et 3 passes décisives, Paolo Banchero a pu compter sur le soutien des frères Wagner, Franz et Moritz, qui ont combiné pour 41 points. Un trio qui comble son coach, ravi de voir la progression de ses trois jeunes joueurs.

« Ils apprennent de leurs expériences » constate Jamahl Mosley, l’entraîneur du Magic. « Ils trouvent des moyens de rebondir, de croire en l’autre et de comprendre que cela doit commencer par la défense ».

Une deuxième mi-temps de haut niveau

Cette nuit, le Magic était mené de quinze points dans le troisième quart-temps. Sept minutes plus tard, le Magic menait de trois points ! Un revirement impulsé par Paolo Banchero, auteur de 11 de ses 29 points durant cette période, tandis que Gary Harris sortait de sa boîte avec deux tirs primés, dont celui qui va donner l’avantage au Magic. Un quart-temps terminé avec 42 points inscrits !

« Nous sommes une très bonne équipe » assure Paolo Banchero. « Nous devons simplement apprendre à faire cet effort chaque soir. Nous devons être capables de s’appuyer sur ce match et d’appliquer ce que l’on a fait au prochain match et à celui d’après, quel que soit l’adversaire ».

La défense du Magic a étouffé Philadelphie dans le quatrième quart-temps en limitant les Sixers à seulement 19 points, et on retrouve cette agressivité au rebond offensif, avec 22 points inscrits sur seconde chance, soit 14 de plus que les Sixers.

« Nous voulions simplement les défier et faire monter la pression » a déclaré Paolo Banchero. « Nous ne l’avons pas fait en première mi-temps et nous leur avons donné trop de paniers faciles. Vous n’allez pas arrêter Embiid, vous devez juste le défier et lui rendre la tâche difficile et nous avons fait du bon travail ».

La revanche de Markelle Fultz

À Orlando, un joueur a savouré encore davantage cette victoire, et c’est Markelle Fultz. Auteur d’un double-double cette nuit, l’ancien numéro 1 de la Draft avait vécu un début de carrière cauchemar à Philly, et il est évidemment ravi de gagner face à son ancienne équipe.

« Je pense que c’était juste une question de timing et de santé » répond-il à propos de son passage raté à Philly. « Encore une fois, il y a une raison à tout et je sens que je peux apporter de la valeur à n’importe quelle équipe dans laquelle je suis. Il se trouve que j’ai été échangé par Philadelphie et que j’ai eu une nouvelle opportunité ici. Je suis bien sûr reconnaissant pour cette opportunité. Cela m’a ouvert une nouvelle voie, avec de nouvelles personnes et de nouvelles choses chaque jour. Je pense qu’il fallait juste que je sois en bonne santé quand j’étais là-bas, mais je suis définitivement reconnaissant pour cette nouvelle opportunité et je suis reconnaissant. »