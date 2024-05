Les Mavericks ne refusent pas le combat physique

Tête basse, les mains sur les hanches, allure lente… Ainsi Luka Doncic regagne son vestiaire à l’issue d’une grosse bataille face au Thunder, une troisième manche remportée par les Mavericks.

Qu’est-ce qui pouvait bien faire mal à la superstar locale après cette rencontre ? « Tout. Je me bagarre sur le terrain. Je suis content qu’on ait gagné. J’essaie juste de batailler », rétorque le Slovène, auteur de 22 points et 15 rebonds.

Son propos illustre bien la dimension physique de cette série, qui semble être montée d’un cran dans ce Game 3 marqué par quantité de collisions. À l’instar de cette action à 30 secondes de la fin, quand Shai Gilgeous-Alexander a pris la ligne de fond et mis un coup de coude à Luka Doncic en montant au cercle.

Les deux hommes ont fini au sol, tout comme deux autres coéquipiers, et la superstar du Thunder a logiquement été sanctionnée par une faute offensive. Plus tôt dans la rencontre, le même Doncic s’était débarrassé de la défense physique de Lu Dort pour trouver PJ Washington dans le corner.

Action au cours de laquelle Lu Dort s’était écroulé sur un contact du Slovène, ce dernier réclamant à l’arbitre de sanctionner le joueur du Thunder d’une faute technique pour « flopping ». Sur une autre séquence, Luka Doncic, qui avait déjà un genou droit douloureux et une cheville gauche endolorie, est tombé brutalement sur le dos alors qu’il bataillait avec Lu Dort pour un ballon qui traîne.

Les Mavericks savent passer de la finesse à la dureté

« C’est un match physique. Les enjeux sont tellement importants, tout le monde fait de son mieux », résume PJ Washington. Sa formation a bien répondu à ce défi physique dans cette partie, en remportant notamment la bataille aux rebonds (48 à 41) et aux points marqués dans la raquette (52 à 38).

« Depuis le mois de mars, on apprécie le jeu physique, on est faits pour être une équipe physique. Si le Game 4 doit être plus serré, on devra s’adapter. Mais je pense que les gars ont supporté le jeu physique », juge Jason Kidd, en faisant référence aux arrivées en cours de saison de PJ Washington et PJ Gafford pour densifier leur peinture.

Le technicien des Mavericks estime que « si le jeu doit être physique, on est prêts à le supporter. Peut-être que dans le passé, on ne l’était pas, mais cette équipe est différente. Cette équipe est faite pour être physique. Si nous devons pivoter et faire preuve de finesse, on peut le faire aussi. »

Avec une telle approche, le « caméléon » texan n’est qu’à deux manches de la finale de conférence.