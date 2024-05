Wendell Carter Jr. va encore être opéré de la main

Début novembre 2023, après un match face au Jazz, Wendell Carter Jr. s’était fracturé la main gauche. Il avait été opéré et avait manqué plus d’un mois, et vingt matches. L’intérieur a pu reprendre ensuite et finir la saison, mais non sans difficulté.

« Cela m’a affecté de bien des manières », avait-il expliqué lors de sa dernière conférence de presse de la saison. « Mentalement déjà, j’ai été écarté des terrains pendant un moment, alors que mes coéquipiers faisaient un superbe boulot. Ensuite, il y a eu la pression du retour et de me mettre au niveau de Moe Wagner et Goga Bitadze. J’en étais arrivé à un point où j’ai un peu douté de moi-même. »

Maintenant qu’il est en vacances, après l’élimination du Magic à l’issue du Game 7 contre Cleveland, Wendell Carter Jr. va de nouveau passer sur le billard, annonce la franchise floridienne dans un communiqué.

L’opération va constituer à placer une plaque à l’endroit de sa fracture et l’ancien intérieur de Chicago sera examiné d’ici un mois, pour faire le point. Pas de risque donc de le voir manquer la reprise en septembre.

Wendell Carter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHI 44 25 48.5 18.8 79.5 2.0 5.0 7.0 1.8 3.5 0.6 1.5 1.3 10.3 2019-20 CHI 43 29 53.4 20.7 73.7 3.2 6.2 9.4 1.2 3.8 0.8 1.7 0.8 11.3 2020-21 * All Teams 54 26 50.3 29.4 73.2 2.4 5.8 8.2 1.9 2.7 0.7 1.4 0.8 11.2 2020-21 * CHI 32 25 51.2 36.4 73.9 2.2 5.6 7.8 2.2 3.0 0.6 1.5 0.8 10.9 2020-21 * ORL 22 27 49.3 24.1 72.1 2.8 6.0 8.8 1.6 2.3 0.8 1.3 0.8 11.7 2021-22 ORL 62 30 52.5 32.7 69.1 2.2 8.2 10.5 2.8 2.7 0.6 1.9 0.7 15.0 2022-23 ORL 57 30 52.5 35.6 73.8 2.1 6.6 8.7 2.3 2.8 0.5 1.9 0.6 15.2 2023-24 ORL 55 26 52.5 37.4 69.4 2.0 4.9 6.9 1.7 2.2 0.6 1.2 0.5 11.0 Total 315 28 51.7 33.4 72.7 2.3 6.2 8.5 2.0 2.9 0.6 1.6 0.8 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.