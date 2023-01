Les Celtics cherchent un pivot

Leaders de la NBA, les Celtics ont parfaitement digéré l’affaire Ime Udoka, mais aussi la blessure de Robert Williams III et l’absence longue durée de Danilo Gallinari. Mais tout n’est pas parfait, comme le prouvent les trois défaites concédées face au Magic ou les 150 points encaissés à OKC. Selon le Bleacher Report, les dirigeants chercheraient à renforcer le secteur intérieur en raison de la fragilité de Williams, et de la nécessité d’économiser Al Horford.

Comme on a pu le voir la nuit dernière à Orlando, Blake Griffin ne fait pas l’affaire, et les Celtics chercheraient plutôt un 5/4, d’abord via un échange si c’est possible. S’ils ne parviennent pas d’ici le 9 février, date-butoir pour effectuer des échanges, ils se positionneront sur les free agents sans contrat. Les pivots ne manquent pas, avec, dans le désordre, DeMarcus Cousins, Hassan Whiteside, Cody Zeller ou encore Dwight Howard s’il écourte son expérience à Taiwan.