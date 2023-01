Retour très réussi pour Chris Paul

Son premier retour de longue blessure, contre Boston début décembre, avait été nettement moins heureux, avec seulement quatre petits points au compteur dans une défaite. Contre Memphis, Chris Paul a bien montré qu’il était non seulement de retour, mais également en bonne forme.

Son premier quart-temps fut étincelant avec 15 points à 3/4 à 3-pts. Il a même ajouté trois rebonds, deux passes et une interception, ce qui a parfaitement lancé les Suns.

« J’étais tellement impatient », a-t-il notamment confié à Arizona Sports. « Ça m’avait manqué. »

Même s’il a moins brillé ensuite, physiquement, il n’a pas semblé gêné puisqu’il a passé 38 minutes sur le parquet. Un total un peu trop important aux yeux de Monty Williams, mais les Suns ont eu besoin de lui jusqu’au bout pour éviter de s’incliner et de gâcher une avance de 29 points.

« Quand on revient de blessure, on ne sait jamais comment on se sent tant qu’on n’a pas joué en cinq-contre-cinq », livre Chris Paul à ESPN. « Mais je me sentais bien. C’était agréable de jouer autant de minutes en réalité, car ça veut dire que j’étais bien dans le match. »

Avec ses 5 points en dernier quart-temps, et même si tout n’a pas été parfait (cinq ballons perdus), « CP3 » a donc fini avec une jolie feuille de statistiques : 22 points à 8/21 au shoot, 11 passes, 6 rebonds et 3 interceptions. Et avec le retour du patron, les Suns ont remporté un troisième match d’affilée, une première depuis un mois.