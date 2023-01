Les Suns ont failli tout gâcher face aux Grizzlies !

Deuxième revers d’affilée pour les Grizzlies dans un énième remake du « lièvre et de la tortue »… Déjà battus par les Lakers, les coéquipiers de Ja Morant s’inclinent 112-110 face à des Suns qui vont beaucoup mieux, puisqu’il s’agit de leur 3e victoire de rang. A l’entre-deux, un revenant de marque : Chris Paul ! Et après 15 jours à l’infirmerie pour soigner sa hanche, le meneur des Suns a plané sur le premier quart-temps.

Insaisissable, il plante 15 points et Phoenix prend le large : 32-18. Les Grizzlies sont K.O. et les Suns insistent avec Jock Landale, Saben Lee ou encore Dario Saric.

C’est le jour et la nuit avec le début du mois, et les absences de Devin Booker et DeAndre Ayton se ressentent à peine. Résultat : à la pause, Phoenix possède 25 points d’avance (62-37), tandis que Memphis shoote à 30%…

Ziaire Williams marque depuis son panier !!!

Au retour des vestiaires, les Suns flirtent même avec les 30 points d’avance (72-43), et ils comptent encore 24 points d’avance à deux minutes de la fin du 3e quart-temps.

En clair, Phoenix gère son avance, et on se demande si le 4e quart-temps va se transformer en « garbage time ». Sauf que les Grizzlies, fidèles à leur réputation, ne vont rien lâcher. C’est Tyus Jones qui réveille ses coéquipiers, et en deux minutes, les Grizzlies ont déjà grignoté neuf points avec un incroyable panier au buzzer, sous son panier, de Ziaire Williams (87-72). Un panier qui dope Memphis au point de signer un 12-0 pour attaquer les cinq dernières minutes avec seulement sept points de retard (98-91).

Les Suns jouent petit bras, et les Grizzlies se rapprochent davantage. En une minute, ils signent un 7-0 pour revenir à deux petits points ! Toute la salle de Phoenix retient son souffle quand Saric est envoyé sur la ligne, il met les deux (112-108) à 12 secondes de la fin. Desmond Bane lui répond dans la foulée, et Cameron Johnson perd la balle sur la remise en jeu. La moitié des joueurs est au sol, et c’est Saric qui récupère le balle au son du buzzer. Phoenix s’impose 112-110. Ouf !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La rentrée de Chris Paul. Quel premier quart-temps ! Même si on l’a moins vu ensuite, le meneur All-Star a été éblouissant en début de match, et il s’est amusé de la défense des Grizzlies. Peut-être qu’il a mal géré ses efforts car la deuxième mi-temps a été plus poussive.

– Le panier fou de Ziaire Williams. On voit quasiment chaque soir des « buzzer beaters » en fin de quart-temps, mais celui de l’ailier des Grizzlies décroche la palme du plus lointain puisqu’il a shooté depuis sa raquette !

TOPS/FLOPS

✅Chris Paul : le patron est de retour, et sa mainmise sur le jeu est essentielle. Surtout quand le reste de l’équipe panique.

✅ Torrey Craig : la bonne surprise de la soirée pour les Suns avec de la défense et surtout de l’adresse de loin.

✅ Dario Saric : il retrouve le banc, et son efficacité reste la même avec 14 points, 8 rebonds et 4 passes. Il inscrit deux lancers et vole un ballon dans les dernières secondes.

✅ Ziaire Williams : au-delà de son panier de folie, c’est lui qui fait mal de loin dans le 4e quart-temps pour ramener les Grizzlies au contact.

⛔Jaren Jackson Jr : gêné par la mobilité des intérieurs des Suns, il n’a pas pesé sur le match comme d’habitude.

LA SUITE

