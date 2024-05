Stephen Silas remercie Eric Gordon pour son professionnalisme

Après les Pistons à l’Est, les Rockets sont devenus cette nuit la première équipe de la conférence Ouest à atteindre les 35 revers cette saison. Perdre autant de matchs n’est jamais bon pour le moral, surtout quand on a connu des années bien plus fastes comme ça a été le cas d’Eric Gordon.

L’arrière a haussé le ton en matière de scoring depuis le début du mois, mais les résultats ne suivent toujours pas, et il s’est fait remarquer par un nouveau coup de gueule après la défaite face aux Lakers.

« Il faut juste savoir ce que nous devons faire. Nous devons faire les choses en étant bien plus durs, bien plus forts. Défensivement, nous avons de bonnes périodes, mais nous devons être plus réguliers, et c’est à nous, les joueurs, d’être vraiment soudés et défendre vraiment », avait-il souligné. « Nous devons simplement être meilleurs, avec une meilleure défense individuelle, pour nous faciliter la tâche en cours de route ».

Les différents « process » prennent plus ou moins de temps et celui des Rockets n’a que très peu progressé depuis le début de saison, puisque Houston reste sur 16 revers en 17 matchs, dont 12 de suite !

Un pilier de son vestiaire

Stephen Silas avait déjà évoqué publiquement la frustration de son joueur vétéran il y a quelques semaines. Il a été plus loin cette fois, en rappelant son importance pour les Rockets, au sein de son groupe mais aussi pour lui.

« C’est difficile pour lui. Il fait vraiment de son mieux pour aider ces jeunes et leur montrer comment bien faire les choses. C’est un professionnel accompli. Qu’il s’agisse de l’entraînement, de son travail après l’entraînement, de la salle de musculation… Pendant l’été il était là tous les jours, il a sa façon de parler aux gars », a-t-il confié. « Ce n’est pas quelqu’un d’expansif, mais quand il parle, les gars l’écoutent. Mais c’est une position difficile pour lui d’être entouré de jeunes de 19, 20, 21 ans à jouer ces matchs alors qu’il a pris part à des matchs bien plus importants. C’est une transition difficile. Je dirais donc qu’il fait du bon travail, car cela peut être frustrant par moments. Mais je comprends d’où vient cette frustration ».

Alors que l’ancien meneur texan Austin Rivers avait récemment évoqué la nécessité pour Houston d’entourer ses jeunes éléments de bons vétérans, et que John Wall s’en est pris aux dirigeants la veille, Stephen Silas a confirmé le rôle essentiel d’Eric Gordon dans son vestiaire.

Une façon de lui rendre hommage alors qu’il pourrait être tenté de vouloir partir, pour poursuivre voire terminer sa carrière d’une autre manière.

« Je veux ce qu’il y a de mieux pour tous mes joueurs. Je veux qu’ils soient dans la meilleure situation possible pour eux, c’est sûr. Je veux que ce soit super pour eux. Mais en ce qui me concerne, j’ai besoin qu’il soit là. Vous savez, il joue un rôle important, et c’est un gars sur lequel je m’appuie. C’est un gars avec qui je parle assez souvent, avec qui j’échange en tête-à-tête. Je veux ce qui est bon pour tout le monde, et c’est comme ça que je fonctionne en général. Mais j’ai besoin de lui ».

Eric Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 78 34 45.6 38.9 85.4 0.6 2.0 2.6 2.8 2.2 1.0 2.1 0.5 16.1 2009-10 LAC 62 36 44.9 37.1 74.2 0.4 2.2 2.6 3.0 1.6 1.1 2.3 0.2 16.9 2010-11 LAC 56 38 45.0 36.4 82.5 0.8 2.1 2.9 4.4 2.1 1.3 2.7 0.3 22.3 2011-12 NOP 9 35 45.0 25.0 75.4 0.2 2.6 2.8 3.4 2.2 1.4 2.7 0.4 20.6 2012-13 NOP 42 30 40.2 32.4 84.2 0.2 1.6 1.8 3.3 1.8 1.1 2.8 0.2 17.0 2013-14 NOP 64 32 43.6 39.1 78.5 0.5 2.1 2.6 3.3 1.8 1.2 2.1 0.2 15.4 2014-15 NOP 61 33 41.1 44.8 80.5 0.5 2.2 2.6 3.8 2.4 0.8 2.0 0.2 13.4 2015-16 NOP 45 33 41.8 38.4 88.8 0.2 2.0 2.2 2.7 2.2 1.0 1.6 0.3 15.2 2016-17 HOU 75 31 40.6 37.2 84.0 0.4 2.3 2.7 2.5 2.0 0.6 1.6 0.6 16.2 2017-18 HOU 69 31 42.8 35.9 80.9 0.4 2.1 2.5 2.2 1.7 0.6 1.9 0.4 18.0 2018-19 HOU 68 32 40.9 36.0 78.3 0.3 1.9 2.2 1.9 2.1 0.6 1.3 0.4 16.2 2019-20 HOU 36 28 36.9 31.7 76.6 0.3 1.7 2.0 1.5 1.9 0.6 1.2 0.4 14.4 2020-21 HOU 27 29 43.3 32.9 82.5 0.3 1.9 2.2 2.6 1.6 0.5 1.9 0.5 17.8 2021-22 HOU 57 29 47.5 41.2 77.8 0.3 1.7 2.0 2.7 1.1 0.5 1.9 0.3 13.4 2022-23 * All Teams 69 29 44.6 37.1 82.1 0.2 1.7 1.9 2.7 1.1 0.6 1.5 0.4 12.4 2022-23 * HOU 47 30 43.9 34.7 81.5 0.3 1.8 2.1 2.9 1.0 0.6 1.8 0.4 13.1 2022-23 * LAC 22 25 46.3 42.3 84.2 0.2 1.5 1.7 2.1 1.5 0.6 1.0 0.4 11.0 2023-24 PHX 68 28 44.3 37.8 79.7 0.2 1.6 1.8 2.0 1.2 1.0 1.1 0.4 11.0 Total 886 32 43.0 37.1 81.1 0.4 2.0 2.3 2.8 1.8 0.9 1.9 0.4 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.