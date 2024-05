Pour Austin Rivers, les jeunes stars de Houston manquent de mentors

Les semaines passent et les Rockets continuent de perdre. Contrairement à d’autres équipes de bas de tableau qui laissent parfois entrevoir quelques lueurs d’espoir, les Rockets filent à un train d’enfer vers la dernière place (tant convoitée cette saison) de la conférence Ouest.

Face aux Wolves dimanche soir, les troupes de Stephen Silas ont ainsi concédé leur 30e défaite de la saison (96-104) alors qu’ils étaient dans le match au début du quatrième quart-temps, à +4 (81-77).

Pour Austin Rivers, passé par Houston entre fin 2018 et début 2021, il ne manque pas grand chose pour que les Rockets franchissent ce fameux cap. Avec un cadre plus défini, et des vétérans pour épauler le duo Green-Porter Jr, tout deviendrait alors possible.

« Quelqu’un doit apprendre à KPJ et Jalen à jouer comme il faut, vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont besoin de ces vétérans », a-t-il déclaré. « J’aime ces gars, ils sont super talentueux, ils peuvent vraiment scorer. Ils ont besoin de quelqu’un pour les aider à passer au niveau supérieur ».

Le deuxième effectif le plus jeune de la NBA

Avec 23.4 ans de moyenne d’âge, l’effectif des Rockets est le deuxième plus jeune de la ligue, derrière OKC (22.6 ans). Outre Boban Marjanovic, qui joue très peu, seul Eric Gordon dépasse les 28 ans. Et ce dernier ne s’est pas vraiment montré diplomate lors de sa dernière sortie.

Un meneur de jeu qui a roulé sa bosse serait peut-être plus utile au tandem Green-Porter Jr du point de vue d’Austin Rivers.

« Ces vétérans sont essentiels lorsque vous êtes jeunes », a-t-il ajouté. « Ils vous apprennent à diriger le jeu, à contrôler les choses en tant qu’arrières. Tout ne doit pas forcément être sur de l’isolation. Il s’agit parfois de faire une lecture rapide, de prendre une décision rapide, de garder les choses en mouvement (…). Je sais que si j’étais ici, je serais sur leur dos, je les embêterais. Ils pourraient détester ça, je pourrais leur taper sur les nerfs, mais ce serait pour leur bien ».