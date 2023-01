Stephen Silas répond à Eric Gordon

« Il n’y a aucun progrès ». Eric Gordon a exprimé sa frustration dès le premier micro tendu samedi soir, après la nouvelle défaite face aux Knicks (108-88), le 26e revers de la saison des Rockets marqué par 24 ballons perdus !

La tension est redescendue le lendemain et avant d’aborder le derby texan face aux Mavericks, Stephen Silas a tenu à s’entretenir avec son shooteur. Une façon pour chaque partie de vider son sac et de livrer son ressenti sur la situation, afin de repartir sur de meilleures bases. Et surtout ne pas pourrir le vestiaire…

« Ça fait partie de ce processus de reconstruction, et ce ne sera pas une chose facile. Il y aura des bons et des mauvais moments. Mais il est important que nous ne laissions pas ces choses passer. Au bout du compte, j’espère que nous sommes devenus plus soudés en tant que groupe », a indiqué Stephen Silas.

Un bien meilleur visage affiché face à Dallas

Joueur le plus ancien des Rockets, où il est arrivé en 2016, Eric Gordon a vu passer le statut de la franchise texane de candidate au titre à pensionnaire des bas-fonds de la conférence Ouest. Une situation pas forcément évidente que le coach comprend, même si son joueur s’est pourtant engagé à fond dans ce nouveau « process ».

« Nous sommes tous frustrés et nous aimerions voir cette reconstruction aller plus vite et la voir plus concrètement. Quand on ne gagne pas autant de matchs qu’on le voudrait, la frustration s’installe. Ce n’est pas un processus facile que nous traversons », a rappelé Stephen Silas, autant diplomate que possible.

La réunion entre les deux hommes a en tout cas été bénéfique au regard de la prestation des Rockets à Dallas lundi soir. Bien plus appliqués dans le contenu, les Rockets ont craqué dans les toutes dernières secondes du match (111-106). Eric Gordon a par ailleurs semblé bien plus inspiré, terminant la partie avec 19 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. Il n’y a pas eu la victoire au bout, mais nul doute que ce match servira davantage de base de travail que la rencontre perdue face aux Knicks.

« Nous devons nous concentrer pour nous améliorer chaque jour et jouer dur », a confié Kenyon Martin Jr, également dans une volonté d’apaisement. « Nous sommes encore en train d’apprendre. À chaque match, nous devons être indulgents avec les jeunes et faire preuve de compréhension plutôt que de nous sentir frustrés ».