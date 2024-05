John Wall règle ses comptes avec les Rockets

Actuellement blessé, John Wall a globalement convaincu depuis son retour à la compétition avec plus de 11 points de moyenne, au point de repousser Reggie Jackson au bout du banc.

Après un an sans jouer, et de graves blessures, c’est remarquable, et le meneur des Clippers est revenu sur ce passage à Houston. Quand il arrive là-bas, en échange de Russell Westbrook, c’est pour jouer avec James Harden.

« Comment définir mon passage à Houston ? Du déchet, et c’est même pire que du déchet ! Je vais là-bas en pensant que James serait là, mais il veut déjà partir », raconte John Wall au micro du podcast de Theo Pinson. « Quand j’ai atterri, je le contacte : ‘Eh, quoi de neuf ? Je suis sur le point d’atterrir’, et il me répond : ‘Je vais à Atlanta pour l’anniversaire de Lil Baby’. Il me demande si je veux monter dans le jet avec lui. Mec, je viens d’être échangé ici. Je ne dois pas merder… Je ne sais pas comment est le propriétaire, comment est le GM… »

Du « tanking » et une mise au placard

Après quelques jours de bouderie, James Harden sera transféré aux Nets, et voilà John Wall embarqué dans une opération de reconstruction. Pour lui, les dirigeants ont tout fait pour perdre un maximum de matches.

« Lors de ma première année là-bas, on a perdu 20 matches de suite. On cherchait à faire exprès de perdre, du tanking… Nous débutions le match avec un renoi nommé Justin Patton dans le cinq majeur ! Notre cinq de départ, c’était genre moi, David Nwaba, Jae’Sean Tate, Justin Patton et un autre… Sérieux, c’est quoi ce bordel ? Comment je pouvais gagner un match avec ce cinq de merde ? »

À l’arrivée, les Rockets récupèrent le deuxième choix de la Draft, et ils optent pour Jalen Green. Ils donnent les clés de l’équipe à Kevin Porter Jr, décalé au poste de meneur. John Wall se retrouve doublure, et il refuse de sortir du banc. Le voilà placardisé.

Ne jamais s’habituer à la défaite

« Sans manquer de respect à quiconque, mais vous mettez qui à ma place ? » demande-t-il à ses dirigeants. « ‘J’étais votre meilleur joueur la saison passée’, et là, ils me disent : ‘C’est ce que veut le GM, il veut que tu joues 10 à 15 minutes, et même parfois que tu ne joues pas’. J’ai dit que je ne voulais pas de ça. »

Même s’il ne jouait plus, John Wall est tout de même resté proche de quelques jours, et notamment des jeunes talents. Il voulait leur faire passer un message : ne jamais s’habituer à perdre.

« Je leur disais de ne pas s’habituer à la défaite… La ligue n’est pas comme ça. Dans le même temps, il fallait que je leur dise que s’ils allaient ailleurs, ils ne seraient plus en NBA… Ils ne joueraient pas… J’ai essayé de leur expliquer car ils pensaient que c’était tranquille. »

Sur Twitter, Justin Patton n’a visiblement pas compris cette attaque gratuite de son ancien coéquipier…

John Wall Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 WAS 69 38 40.9 29.6 76.6 0.5 4.1 4.6 8.3 2.5 1.8 3.8 0.5 16.4 2011-12 WAS 66 36 42.3 7.1 78.9 0.7 3.8 4.6 8.0 2.1 1.4 3.9 0.9 16.3 2012-13 WAS 49 33 44.1 26.7 80.4 0.7 3.3 4.0 7.6 2.4 1.3 3.2 0.8 18.5 2013-14 WAS 82 36 43.3 35.1 80.5 0.5 3.6 4.1 8.8 2.7 1.8 3.6 0.5 19.3 2014-15 WAS 79 36 44.5 30.0 78.5 0.5 4.2 4.6 10.0 2.3 1.8 3.9 0.6 17.6 2015-16 WAS 77 36 42.4 35.1 79.1 0.6 4.4 4.9 10.3 2.1 1.9 4.1 0.8 19.9 2016-17 WAS 78 36 45.1 32.7 80.1 0.8 3.4 4.2 10.7 1.9 2.0 4.1 0.6 23.1 2017-18 WAS 41 34 42.0 37.1 72.6 0.5 3.1 3.7 9.6 2.0 1.4 3.9 1.1 19.4 2018-19 WAS 32 35 44.4 30.2 69.7 0.5 3.2 3.6 8.7 2.2 1.5 3.8 0.9 20.7 2020-21 HOU 40 32 40.4 31.7 74.9 0.4 2.8 3.2 6.9 1.2 1.1 3.5 0.8 20.6 2022-23 LAC 7 21 45.5 25.0 60.9 0.4 1.7 2.1 4.7 1.6 0.9 1.6 0.3 12.9 Total 620 36 43.1 32.2 77.8 0.6 3.7 4.2 9.0 2.2 1.7 3.8 0.7 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.