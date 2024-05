C’est donc ce soir que se tiendra le « NBA Paris Game » entre Chicago et Detroit. Et même si rien n’est encore officiel, Adam Silver a confié l’intention de la NBA de revenir dans la capitale française l’an prochain.

« Ce (mercredi) matin, nous avons eu la chance de nous entretenir avec Emmanuel Macron. Nous lui avons dit à quel point nous avions hâte de nous rendre à Paris pour les Jeux olympiques, et que nous serons probablement – je n’ai pas encore établi de plans – de retour ici l’an prochain pour un autre match de saison régulière », a-t-il dit.

La Grande Ligue entend ainsi continuer de fidéliser son audience française, l’une des plus importantes outre-Atlantique, même si ce « NBA Paris Game » ressemble à un évènement de luxe, étant donné le prix des places.

« Il y a 25 ans, les équipes ne voulaient pas voyager, ne serait-ce que pour des matches amicaux de présaison », a rappelé Adam Silver au sujet de l’intérêt de ce match de saison régulière en Europe. « Pour les entraîneurs, c’était une distraction, ça interférait avec la saison régulière. C’est très différent maintenant, notamment parce que 25% des joueurs de la Ligue sont nés hors des États-Unis. Nos meilleurs joueurs sont Européens. »

C’est que ce match à Paris est l’occasion pour la NBA de rencontrer ses partenaires financiers en Europe, de faire plaisir à ses fans… et également aux joueurs et à leurs familles.

Adam Silver : « C’est une conversation beaucoup plus facile quand on dit aux équipes de venir à Paris »

« En dehors de l’Amérique du Nord, on a plus de joueurs qui viennent de France que de n’importe quel autre pays. Il y a une grande tradition de basket ici, on joue en France depuis très longtemps. Il y a vingt-cinq ans, Michael Jordan était là et pour ceux qui ont vu « The Last Dance », c’est ici que le documentaire débute, à l’automne 1997. Nous avons un gros soutien de la part des investisseurs, ce qui fait partie des raisons de venir ici, de la ministre des Sports, le président Macron a personnellement exprimé son envie d’accueillir des gros évènements du genre. Une partie de notre choix s’appuie sur la préparation pour les Jeux olympiques de Paris, où les basketteurs, hommes et femmes, jouent un rôle important » a ainsi expliqué Adam Silver aux côtés de Tamika Tremaglio, présidente du syndicat des joueurs, chez Sorare. « Pour nous, c’était donc naturel, et puis demander à nos équipes de venir, alors que ce n’est pas une pause sur le plan de la compétition et qu’avec les cycles de sommeil, ça les sort de leurs routines, c’est une conversation beaucoup plus facile quand on leur dit de venir à Paris (rires). »

Car même si les joueurs ne sont pas en vacances, c’est l’occasion d’un petit voyage à Paris en famille.

« Une des deux équipes est dans le même hôtel que moi et j’ai vu beaucoup d’enfants et beaucoup de proches qui utilisent cette occasion pour se retrouver. Les joueurs sont occupés, avec les entraînements et le match, mais c’est fantastique pour leurs familles de vivre cette expérience à Paris également. C’est un mélange de différents facteurs. Et puis nous avons un All-Star Game, qui a lieu cette année à Salt Lake City, mais ces matchs de saison régulière en Europe sont ce qui se rapproche le plus d’un All-Star Game européen pour nous. »