All-Star Game 2023 | LeBron James et Kevin Durant restent en tête

Trois semaines après l’ouverture des votes, et sept jours après son premier état des lieux, la NBA propose son second pointage des votes pour le All-Star Game 2023, qui se déroulera le 19 février prochain dans l’Utah.

En l’état, LeBron James (Lakers) et Kevin Durant (Nets) continuent de dominer leurs conférences respectives, malgré la concurrence de Stephen Curry (Warriors) et surtout Giannis Antetokounmpo (Bucks).

Si les votes en restaient là, les mieux placés pour accompagner le duo James/Curry à l’Ouest seraient Luka Doncic (Mavericks), Nikola Jokic (Nuggets) et Anthony Davis (Lakers). À l’Est, Jayson Tatum (Celtics), Kyrie Irving (Nets) et Donovan Mitchell (Cavaliers) partiraient en pole position pour épauler le tandem Durant/Antetokounmpo.

On constate d’ailleurs que, par rapport à la semaine dernière, le seul changement concerne Jayson Tatum, qui devance d’une courte tête Joel Embiid (Sixers) à l’Est. La lutte promet donc d’être serrée jusqu’au bout entre eux (les votes se termineront le 21 janvier), tout comme entre Anthony Davis et Zion Williamson (Pelicans) à l’Ouest…

Pour rappel, comme chaque année, les fans peuvent soumettre un bulletin de vote complet quotidiennement, via l’application NBA et NBA.com. À noter qu’il est possible de voter pour n’importe qui et que le prochain pointage aura lieu dans sept jours.

Les joueurs et les médias se joindront ensuite aux fans pour choisir leurs propres All-Stars. Les fans représenteront 50% des voix, tandis que les joueurs actuels et le panel de médias pèseront 25% chacun. Les remplaçants seront, de leur côté, sélectionnés par les 30 coachs.