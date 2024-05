All-Star Game 2023 | LeBron James et Kevin Durant en tête des votes

Deux semaines après l’ouverture des votes, la NBA propose son premier état des lieux des votes pour le All-Star Game 2023 (19 février).

Pour l’heure, ce sont donc LeBron James (Lakers) et Kevin Durant (Nets) qui, comme l’année dernière, dominent leurs conférences respectives, devant Stephen Curry (Warriors) et Giannis Antetokounmpo (Bucks), les deux derniers MVP de ce match des étoiles.

Si les votes en restaient là, ce seraient Nikola Jokic (Nuggets), Luka Doncic (Mavericks) et Anthony Davis (Lakers) qui partiraient en pole position pour accompagner le duo James/Curry à l’Ouest. À l’Est, Joel Embiid (Sixers), Kyrie Irving (Nets) et Donovan Mitchell (Cavaliers) seraient, eux, les mieux placés pour épauler la paire Durant/Antetokounmpo.

Toujours est-il que Jayson Tatum (Celtics), James Harden (Sixers), Zion Williamson (Pelicans) ou encore Jaylen Brown (Celtics) n’ont pas dit leur dernier mot, restant ainsi en lice pour intégrer le cinq de départ de leur conférence, à deux semaines de la fin des votes (21 janvier).

On remarquera aussi que les joueurs des Warriors (Klay Thompson, Andrew Wiggins, Jordan Poole, Draymond Green et Kevon Looney) sont très bien représentés à l’Ouest, au même titre que les joueurs des Lakers (Russell Westbrook et Austin Reaves). À l’Est, Derrick Rose (Knicks) conserve, quant à lui, une belle cote de popularité.

Pour rappel, comme chaque année, les fans peuvent soumettre un bulletin de vote complet quotidiennement, via l’application NBA et NBA.com. À noter qu’il est possible de voter pour n’importe qui et que le prochain pointage aura lieu dans sept jours.

Les joueurs et les médias se joindront ensuite aux fans pour choisir leurs propres All-Stars. Les fans représenteront 50% des voix, tandis que les joueurs actuels et le panel de médias pèseront 25% chacun. Les remplaçants seront, de leur côté, sélectionnés par les 30 coachs.